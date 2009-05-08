Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 2,5 стак. (емк.250мл) или 400 г

Сухие дрожжи – 8 г

Молоко – 150 мл

Яйца – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Начинка:

Рыба – 400 г

Вареные яйца – 3 шт.

Лук – 2 шт. (200 г)

Сыр твердый – 100 г

Укроп свежий – 1 пуч.

Растительное масло – 2 ст. л.

Специи для рыбы – 1 ч. л.

Перец душистый горошком – 3-4 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу

Для смазывания пирога – 1 желток

Как готовить пирог с рыбой:



  • 1.Готовим тесто: в теплое молоко, всыпаем дрожжи, соль, сахар и перемешиваем венчиком.
  • 2.Затем добавляем яйцо, растительное масло и постепенно добавляем муку, просеивая ее через сито.
  • 3.Вымешиваем тесто, пока руки и стол не станет чистыми от муки и теста. Оставляем тесто на расстойку на 1 час.
  • 4.Готовим начинку: отвариваем хек с добавлением специй до готовности.
  • 5.Измельчаем лук кубиком и обжариваем до золотистого цвета на растительном масле.
  • 6.Нарезаем яйца, петрушку и натираем сыр на крупной терке.
  • 7.Делим тесто на 2 части.
  • 8.Одну часть теста распределяем по форме смазанной маслом.
  • 9.Выкладываем начинку в следующей последовательности: кусочки хека (предварительно удалив кости), обжаренный лук, укроп, яйца, сыр.
  • 10.Раскатываем скалкой вторую часть теста и накрываем ею пирог, хорошо подворачиваем края. Оставляем на расстойку на 30-40 мин.
  • 11.Смазываем верх пирога желтком, делаем проколы и отправляем в духовку на температуру 180 градусов примерно на 40 мин.

Всем добра!

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