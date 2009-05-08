Сегодня хочу поделиться с вами рецептом шикарного рыбного пирога. Почему шикарный? Потому что получается он красивым, включает в себя вкуснейшее тесто и много начинки. Кусочек такого пирога может заменить полноценный обед. Вкусно, просто и не только рецепт оправдает ваши ожидания, а превзойдет! В рецепте уверена на 100% и точно знаю, что приготовив его один раз вы его еще не раз повторите!

Ингредиенты: Тесто: Мука – 2,5 стак. (емк.250мл) или 400 г Сухие дрожжи – 8 г Молоко – 150 мл Яйца – 1 шт. Растительное масло – 2 ст. л. Соль – 1 ч. л. Сахар – 2 ст. л. Начинка: Рыба – 400 г Вареные яйца – 3 шт. Лук – 2 шт. (200 г) Сыр твердый – 100 г Укроп свежий – 1 пуч. Растительное масло – 2 ст. л. Специи для рыбы – 1 ч. л. Перец душистый горошком – 3-4 шт. Лавровый лист – 1 шт. Соль – по вкусу Для смазывания пирога – 1 желток Как готовить пирог с рыбой:



1.Готовим тесто: в теплое молоко, всыпаем дрожжи, соль, сахар и перемешиваем венчиком.

2.Затем добавляем яйцо, растительное масло и постепенно добавляем муку, просеивая ее через сито.

3.Вымешиваем тесто, пока руки и стол не станет чистыми от муки и теста. Оставляем тесто на расстойку на 1 час.

4.Готовим начинку: отвариваем хек с добавлением специй до готовности.

5.Измельчаем лук кубиком и обжариваем до золотистого цвета на растительном масле.

6.Нарезаем яйца, петрушку и натираем сыр на крупной терке.

7.Делим тесто на 2 части.

8.Одну часть теста распределяем по форме смазанной маслом.

9.Выкладываем начинку в следующей последовательности: кусочки хека (предварительно удалив кости), обжаренный лук, укроп, яйца, сыр.

10.Раскатываем скалкой вторую часть теста и накрываем ею пирог, хорошо подворачиваем края. Оставляем на расстойку на 30-40 мин.

11.Смазываем верх пирога желтком, делаем проколы и отправляем в духовку на температуру 180 градусов примерно на 40 мин. Всем добра! Источник