Вся прелесть этого рецепта в сливочной заливке, картошечка получается волшебной! Процесс приготовления простой и быстрый, повторяйте на здоровье!

Рецепт:

картофель (крупный) 5-6 шт

паприка 1 ч.лож

чеснок сух. 1 ч.лож

хмели сунели 1/2 ч.лож

соль

растительное масло 3 ст.лож

заливка:

яйца 2 шт

соль, черный перец

сливки (10%) 200 мл

сыр 100 гр

Картофель нарезаем дольками (кружками) толщиной 3-4 мм.

Набор специй для вкуса и цвета (паприка, чеснок, хмели сунели), хорошая щепотка соли и растительное масло. Все хорошо перемешиваем.

Раскладываем картофель в форме, делаем это аккуратно, что бы было вкусно и красиво.

В остатки масла со специями (из-под картошки) добавляем яйца, сливки (можно заменить на молоко с кусочком сливочного масла). Сюда же соль, черный перец. Хорошо перемешиваем (слегка взбиваем) и заливаем картошку в форме.

Запекаем при температуре 200 градусов, минут 40-50. За пять минут до готовности картошечку посыпем натертым сыром. Этот момент можно и пропустить, картофель и так очень вкусный, но я очень люблю расплавленный сыр сверху.

Когда такое блюдо на столе и мяса не надо! Ароматно, аппетитно и очень вкусно!

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.







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