Вся прелесть этого рецепта в сливочной заливке, картошечка получается волшебной! Процесс приготовления простой и быстрый, повторяйте на здоровье!
Рецепт:
картофель (крупный) 5-6 шт
паприка 1 ч.лож
чеснок сух. 1 ч.лож
хмели сунели 1/2 ч.лож
соль
растительное масло 3 ст.лож
заливка:
яйца 2 шт
соль, черный перец
сливки (10%) 200 мл
сыр 100 гр
Картофель нарезаем дольками (кружками) толщиной 3-4 мм.
Набор специй для вкуса и цвета (паприка, чеснок, хмели сунели), хорошая щепотка соли и растительное масло. Все хорошо перемешиваем.
Раскладываем картофель в форме, делаем это аккуратно, что бы было вкусно и красиво.
В остатки масла со специями (из-под картошки) добавляем яйца, сливки (можно заменить на молоко с кусочком сливочного масла). Сюда же соль, черный перец. Хорошо перемешиваем (слегка взбиваем) и заливаем картошку в форме.
Запекаем при температуре 200 градусов, минут 40-50. За пять минут до готовности картошечку посыпем натертым сыром. Этот момент можно и пропустить, картофель и так очень вкусный, но я очень люблю расплавленный сыр сверху.
Когда такое блюдо на столе и мяса не надо! Ароматно, аппетитно и очень вкусно!
Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.