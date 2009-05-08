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Молодые КАБАЧКИ - более 30 лучших рецептов!
Этот рецепт блюда из кабачков я считаю самым удачным. В нем сочетаются настоящий вкус, быстрота приготовления и минимальная обработка продуктов. В итоге получается замечательное и вкусное блюдо из молодых кабачков, которое может существовать само по себе или как овощной гарнир. В моей семье все очень разборчивы в еде, но этот рецепт я повторяю каждый день в течение недели. Поэтому хочу и с вами поделиться.
Кабачки с луком, тушенные в сметане с чесноком, пропитываются соусом и получаются нежными и сочными. Ну никак не ожидаешь такого вкусного блюда при таком минимальном наборе продуктов, простоте и лёгкости приготовления! Это овощное блюдо однозначно покорит вас!
Предлагаю рецепт запечённых кабачков с куриным филе и помидорами. В этом блюде есть всё - овощи, мясо, сыр. Получается сытно и очень вкусно. Замечательный обед или ужин, который понравится всем без исключения.
Мини-пиццы из кабачка с помидорами и сыром - отличное блюдо в сезон молодых кабачков! Это своего рода кабачковые оладьи, запечённые в духовке под сметанно-чесночным соусом, с кубиками помидоров и тёртым сыром. Вкусно!
Кабачки в сметанном соусе – это очень вкусная и полезная закуска. Приготовить кабачки в сметанном соусе по этому рецепту легко.
Порекомендую сделать на закуску жареные кабачки. Просто, быстро и вкусно.
Простой вкус и лёгкость приготовления – вот за что люблю это блюдо! Молодой картофель и кабачки очень вкусны даже без мяса! Один из лучших рецептов блюда из овощей а-ля рататуй в духовке!
Очень симпатичная и вкусная сезонная закуска из кабачков - кабачковые рулетики с сыром.
Оригинальная и вкусная закуска - кабачки, жаренные в панировке из сухарей и кунжута. Рецепт жареных кабачков, который я вам рекомендую, простой и незатейливый.
Идея приготовления блюда из кабачков! Рецепт - молодые кабачки с соевым соусом. Быстро, просто, доступно и вкусно!
Кабачки по-крестьянски – это вкусное блюдо из кабачков с томатным соусом и сыром. Это блюдо готовят из мелких молодых кабачков, мякоть у таких кабачков очень нежная и вкусная. Предлагаем вам рецепт этого блюда.
Изумительный рецепт, особенно для тех, кто с остреньким на "ты". Можно и на гарнир к мясу, и как салатик, а уж как закуска - вообще шикоз!
Кабачки, жаренные с соевым соусом и чесноком, - простая в приготовлении и аппетитная закуска, которая хороша как в горячем, так и в охлаждённом виде. Кабачки получаются в меру острыми и очень ароматными!
Это одно из моих любимых блюд из кабачков, так как готовится проще пареной репы, и продуктов минимум. Кабачки со специями и маслом запекаются в духовке, а затем сдабриваются сыром. Зелень отлично дополняет эту закуску.
Самая одесская закуска - для вас на обед. Жареные кабачки - это недорого, пикантно и вкусно.
Нежные брусочки кабачка, запечённые в хрустящей сырной панировке - отличная закуска. Такие кабачки замечательно подать с чесночным соусом на основе майонеза и сметаны.
В сезон созревания кабачков предлагаю приготовить пикантную холодную закуску – кабачки, консервированные в лимонном масле.
Гречневая каша хорошо сочетается с овощами. Особенно хороши будут молодые кабачки - они нежные и мягкие. Чтобы блюдо приготовилось быстрее, гречку отвариваем до полуготовности, а потом готовим на сковороде с овощами. Гречка приобретёт приятный аромат и насыщенный вкус. Это сытное и полезное блюдо подойдёт и вегетарианцам, и тем, кто соблюдает пост.
Делюсь самым простым рецептом приготовления нереальной вкуснятины в духовке - кабачки с фаршем, помидорами и сыром! Лодочки из кабачков получаются сочными и вкусными, а приготовление не отнимет у вас много времени!
Приготовить ленивую пиццу из кабачков на сковороде – просто, быстро и доступно. Такую пиццу на кабачковой основе можно делать с разными начинками. Сегодня я хочу вам предложить сделать начинку из курицы, помидоров и сыра.
Жареные кабачки в сырно-йогуртовом кляре - необычное блюдо из привычных продуктов! Румяный сырный кляр нежно обволакивает кружочки кабачка, которые при обжаривании становятся мягкими и сочными. Отличное блюдо для закуски или перекуса!
Рецепт приготовления интересной закуски из кабачков. Кабачки по этому рецепту нарезаются тонкими слайсами и маринуются в чесночном соусе.
Оригинальное и вкусное блюдо из кабачков - оладьи на кефире, с кабачковым припёком. Кружочки кабачка отлично дополняют кефирное тесто. Оладушки получаются мягкими и нежными. Очень интересный и красивый завтрак или перекус!
Нежные молоденькие кабачки обжариваются до золотистой корочки, а затем тушатся с добавлением сливок - получается очень вкусное и сочное блюдо! Молодой чеснок, чёрный перец и свежий укроп придают блюду пикантный вкус и необыкновенный аромат!
Лодочки из кабачков, запечённые в духовке, - одно из самых популярных летних блюд. Его огромный плюс в неисчислимом количестве начинок, которыми эти самые лодочки можно нафаршировать. Сегодня приготовим оригинальные "лодочки" с сосисками, сыром, зеленью и яйцом. Лодочки из кабачков получаются симпатичными, сочными и очень вкусными!
Для любителей легких, но сытных супов предлагаю приготовить вкусный и питательный овощной суп с рисом, без мяса, с добавлением молока и сметаны. Суп из кабачков получается с мягким сливочным вкусом и нежным ароматом.
Кабачковые оладьи - непременное летнее блюдо на каждом столе. Для разнообразия вкуса предлагаю приготовить такие оладьи с крабовыми палочками и плавленым сырком, блюдо получается очень нежным и вкусным.
Индейка, тушенная с кабачком, сладким перцем, морковью и луком, - прекрасный вариант полезного и лёгкого ужина. Сочные овощи обогащают вкус нежной индейки. А для большего аромата добавьте в блюдо базилик и чесночок.
Жареный картофель - классика, и время от времени это блюдо готовят в каждом доме. Если добавить в картофель кабачки, блюдо становится по-летнему лёгким и особенно ароматным.
Рагу с куриной печенью, кабачками и картошкой – это очень вкусное и аппетитное блюдо, с интересным сочетанием продуктов. Благодаря тому, что овощи молодые, приготовление не отнимет много времени. Попробуйте!
Очень интересный салат из кабачков с фетой, мятой и маслинами. Ярким акцентом этого блюда является пикантная салатная заправка: сочетание лимона, специй, чеснока и растительного масла изумительно оттеняет свежесть сочных салатных листьев, усиливает мятный оттенок и прекрасно дополняет солоноватый сыр.
Необычная закуска из кабачков - кабачковые шарики с брынзой, запечённые в духовке. Смотрятся такие шарики ну как настоящие котлетки, а вот вкус их сложно описать, да и состав ингредиентов на пробу не угадывается. Мои дегустаторы вмиг снесли эти необычные кабачковые котлетки, а узнав, что в составе есть кабачок, долго этому удивлялись. :) Обязательно попробуйте и вы!
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