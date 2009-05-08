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Молодые КАБАЧКИ - более 30 лучших рецептов!

Среда, 01 Июля 2020 г. 19:30 + в цитатник
Рецепты_блюд все записи автора

Кабачки молодые

Фото к рецепту: Молодые кабачки за 10 минут (кабачковая "лапша")

Этот рецепт блюда из кабачков я считаю самым удачным. В нем сочетаются настоящий вкус, быстрота приготовления и минимальная обработка продуктов. В итоге получается замечательное и вкусное блюдо из молодых кабачков, которое может существовать само по себе или как овощной гарнир. В моей семье все очень разборчивы в еде, но этот рецепт я повторяю каждый день в течение недели. Поэтому хочу и с вами поделиться.

 кабачки, морковь, чеснок, масло растительное, зелень кинзы, соль, перец чёрный молотый, приправа
 
Фото к рецепту: Кабачки с луком, тушенные в сметанно-чесночном соусе

Кабачки с луком, тушенные в сметане с чесноком, пропитываются соусом и получаются нежными и сочными. Ну никак не ожидаешь такого вкусного блюда при таком минимальном наборе продуктов, простоте и лёгкости приготовления! Это овощное блюдо однозначно покорит вас!

 кабачки, лук репчатый, чеснок, сметана, мука, вода, масло подсолнечное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Кабачки, запечённые с куриным филе и помидорами

Предлагаю рецепт запечённых кабачков с куриным филе и помидорами. В этом блюде есть всё - овощи, мясо, сыр. Получается сытно и очень вкусно. Замечательный обед или ужин, который понравится всем без исключения.

 кабачки, куриное филе, помидоры, лук репчатый, морковь, сметана, майонез, лук зелёный, сыр голландский, яйца, чеснок, соль, перец чёрный молотый...
 
Фото к рецепту: Мини-пиццы из кабачка с помидорами и сыром

Мини-пиццы из кабачка с помидорами и сыром - отличное блюдо в сезон молодых кабачков! Это своего рода кабачковые оладьи, запечённые в духовке под сметанно-чесночным соусом, с кубиками помидоров и тёртым сыром. Вкусно!

 кабачки, яйца, мука, помидоры, сыр твёрдый, сметана, чеснок, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Кабачки в сметанном соусе

Кабачки в сметанном соусе – это очень вкусная и полезная закуска. Приготовить кабачки в сметанном соусе по этому рецепту легко.

 кабачки, лук, чеснок, перец болгарский, масло оливковое, сметана, сыр твёрдый, соль, перец чёрный молотый, зелень укропа
 
Фото к рецепту: Жареные кабачки с майонезом и чесноком

Порекомендую сделать на закуску жареные кабачки. Просто, быстро и вкусно.

 кабачки, чеснок, масло растительное, майонез, мука, соль, перец, зелень, помидоры
 
Фото к рецепту: "Рататуй" из картофеля и кабачков, с сыром

Простой вкус и лёгкость приготовления – вот за что люблю это блюдо! Молодой картофель и кабачки очень вкусны даже без мяса! Один из лучших рецептов блюда из овощей а-ля рататуй в духовке!

 картофель, кабачки, соль, паприка молотая, перец чёрный молотый, чеснок, сыр твёрдый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Рулетики из кабачков

Очень симпатичная и вкусная сезонная закуска из кабачков - кабачковые рулетики с сыром.

 кабачки, сыр плавленый, сыр твёрдый, майонез, яйцо куриное, соль, перец чёрный молотый, чеснок, укроп, масло растительное
 
Фото к рецепту: Кабачки, жаренные в панировке из сухарей и кунжута

Оригинальная и вкусная закуска - кабачки, жаренные в панировке из сухарей и кунжута. Рецепт жареных кабачков, который я вам рекомендую, простой и незатейливый.

 кабачки, соус соевый, крахмал, яйца, сухари панировочные, кунжут, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Кабачки с соевым соусом

Идея приготовления блюда из кабачков! Рецепт - молодые кабачки с соевым соусом. Быстро, просто, доступно и вкусно!

 кабачки, лук репчатый, морковь, чеснок, зелень, соус соевый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Кабачки по-крестьянски

Кабачки по-крестьянски – это вкусное блюдо из кабачков с томатным соусом и сыром. Это блюдо готовят из мелких молодых кабачков, мякоть у таких кабачков очень нежная и вкусная. Предлагаем вам рецепт этого блюда.

 кабачки, помидоры, лук, сыр твёрдый, масло сливочное, масло растительное, яйца, сухари панировочные, сахар, соль, перец чёрный молотый, базилик
 
Фото к рецепту: Волшебный кабачок (быстрый маринад для кабачков)

Изумительный рецепт, особенно для тех, кто с остреньким на "ты". Можно и на гарнир к мясу, и как салатик, а уж как закуска - вообще шикоз!

 кабачки, зелень укропа, чеснок, масло оливковое, масло подсолнечное, уксус винный белый, мёд, перец чёрный, соль
 
Фото к рецепту: Кабачки, жаренные с соевым соусом и чесноком

Кабачки, жаренные с соевым соусом и чесноком, - простая в приготовлении и аппетитная закуска, которая хороша как в горячем, так и в охлаждённом виде. Кабачки получаются в меру острыми и очень ароматными!

 кабачки, чеснок, соус соевый, крахмал, сахар, соль, масло растительное, зелень
 
Фото к рецепту: Кабачки, запечённые с сыром

Это одно из моих любимых блюд из кабачков, так как готовится проще пареной репы, и продуктов минимум. Кабачки со специями и маслом запекаются в духовке, а затем сдабриваются сыром. Зелень отлично дополняет эту закуску.

 кабачки, сыр твёрдый, соль, порошок чесночный, травы сухие итальянские, масло оливковое, зелень укропа, зелень петрушки
 
Фото к рецепту: Жареные кабачки по-одесски

Самая одесская закуска - для вас на обед. Жареные кабачки - это недорого, пикантно и вкусно.

 кабачки, соль, чеснок, майонез, мука, масло растительное
 
Фото к рецепту: Запечённые кабачки в сырной панировке

Нежные брусочки кабачка, запечённые в хрустящей сырной панировке - отличная закуска. Такие кабачки замечательно подать с чесночным соусом на основе майонеза и сметаны.

 кабачки, сыр твёрдый, яйца, мука пшеничная, сухари панировочные, соль, перец чёрный молотый, сметана, майонез, порошок чесночный
 
Фото к рецепту: Кабачки, консервированные в лимонном масле

В сезон созревания кабачков предлагаю приготовить пикантную холодную закуску – кабачки, консервированные в лимонном масле.

 кабачки, лимон, перец чили, зелень, перец чёрный молотый, масло растительное, уксус яблочный, соль, вода
 
Фото к рецепту: Гречка с кабачком и морковью

Гречневая каша хорошо сочетается с овощами. Особенно хороши будут молодые кабачки - они нежные и мягкие. Чтобы блюдо приготовилось быстрее, гречку отвариваем до полуготовности, а потом готовим на сковороде с овощами. Гречка приобретёт приятный аромат и насыщенный вкус. Это сытное и полезное блюдо подойдёт и вегетарианцам, и тем, кто соблюдает пост.

 крупа гречневая, кабачки, морковь, лук репчатый, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Лодочки из кабачков с фаршем

Делюсь самым простым рецептом приготовления нереальной вкуснятины в духовке - кабачки с фаршем, помидорами и сыром! Лодочки из кабачков получаются сочными и вкусными, а приготовление не отнимет у вас много времени!

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Фото к рецепту: Пицца из кабачков, на сковороде

Приготовить ленивую пиццу из кабачков на сковороде – просто, быстро и доступно. Такую пиццу на кабачковой основе можно делать с разными начинками. Сегодня я хочу вам предложить сделать начинку из курицы, помидоров и сыра.

 кабачки, куриное филе, помидоры, сыр твёрдый, зелень, кетчуп, мука пшеничная, яйца, масло растительное, пряности, перец чёрный молотый, соль
 
Фото к рецепту: Жареные кабачки в сырно-йогуртовом кляре

Жареные кабачки в сырно-йогуртовом кляре - необычное блюдо из привычных продуктов! Румяный сырный кляр нежно обволакивает кружочки кабачка, которые при обжаривании становятся мягкими и сочными. Отличное блюдо для закуски или перекуса!

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Фото к рецепту: Маринованные кабачки

Рецепт приготовления интересной закуски из кабачков. Кабачки по этому рецепту нарезаются тонкими слайсами и маринуются в чесночном соусе.

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Фото к рецепту: Оладьи на кефире, с припёком из кабачков

Оригинальное и вкусное блюдо из кабачков - оладьи на кефире, с кабачковым припёком. Кружочки кабачка отлично дополняют кефирное тесто. Оладушки получаются мягкими и нежными. Очень интересный и красивый завтрак или перекус!

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Фото к рецепту: Кабачки, тушенные в сливках, с чесноком

Нежные молоденькие кабачки обжариваются до золотистой корочки, а затем тушатся с добавлением сливок - получается очень вкусное и сочное блюдо! Молодой чеснок, чёрный перец и свежий укроп придают блюду пикантный вкус и необыкновенный аромат!

 кабачки, сливки, мука, масло растительное, чеснок, зелень укропа, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Лодочки из кабачков с сосисками, сыром и зеленью

Лодочки из кабачков, запечённые в духовке, - одно из самых популярных летних блюд. Его огромный плюс в неисчислимом количестве начинок, которыми эти самые лодочки можно нафаршировать. Сегодня приготовим оригинальные "лодочки" с сосисками, сыром, зеленью и яйцом. Лодочки из кабачков получаются симпатичными, сочными и очень вкусными!

 
Фото к рецепту: Суп из кабачков с молоком и сметаной

Для любителей легких, но сытных супов предлагаю приготовить вкусный и питательный овощной суп с рисом, без мяса, с добавлением молока и сметаны. Суп из кабачков получается с мягким сливочным вкусом и нежным ароматом.

 кабачки, морковь, лук репчатый, сметана, молоко, мука, рис, чеснок, яйца, зелень укропа, соль, перец чёрный молотый, масло растительное, лук репчатый, морковь...
 
Фото к рецепту: Оладьи из кабачков с крабовыми палочками и плавленым сыром

Кабачковые оладьи - непременное летнее блюдо на каждом столе. Для разнообразия вкуса предлагаю приготовить такие оладьи с крабовыми палочками и плавленым сырком, блюдо получается очень нежным и вкусным.

 
Фото к рецепту: Индейка, тушенная с кабачком и болгарским перцем

Индейка, тушенная с кабачком, сладким перцем, морковью и луком, - прекрасный вариант полезного и лёгкого ужина. Сочные овощи обогащают вкус нежной индейки. А для большего аромата добавьте в блюдо базилик и чесночок.

 
Фото к рецепту: Жареный картофель с кабачками

Жареный картофель - классика, и время от времени это блюдо готовят в каждом доме. Если добавить в картофель кабачки, блюдо становится по-летнему лёгким и особенно ароматным.

 
Фото к рецепту: Рагу из молодого картофеля, кабачков и куриной печени

Рагу с куриной печенью, кабачками и картошкой – это очень вкусное и аппетитное блюдо, с интересным сочетанием продуктов. Благодаря тому, что овощи молодые, приготовление не отнимет много времени. Попробуйте!

 печень куриная, картофель молодой, кабачки, лук репчатый, морковь, томат-паста, чеснок, масло растительное, соль, перец чёрный молотый, зелень укропа, вода
 
Фото к рецепту: Салат из кабачков с фетой, мятой и маслинами

Очень интересный салат из кабачков с фетой, мятой и маслинами. Ярким акцентом этого блюда является пикантная салатная заправка: сочетание лимона, специй, чеснока и растительного масла изумительно оттеняет свежесть сочных салатных листьев, усиливает мятный оттенок и прекрасно дополняет солоноватый сыр.

 кабачки, маслины чёрные без косточек, листья салата, сыр фета, мята свежая, чеснок, масло растительное, лимон, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Котлеты из кабачков с брынзой, запечённые в духовке

Необычная закуска из кабачков - кабачковые шарики с брынзой, запечённые в духовке. Смотрятся такие шарики ну как настоящие котлетки, а вот вкус их сложно описать, да и состав ингредиентов на пробу не угадывается. Мои дегустаторы вмиг снесли эти необычные кабачковые котлетки, а узнав, что в составе есть кабачок, долго этому удивлялись. :) Обязательно попробуйте и вы!

 кабачки, брынза, яйца, крахмал кукурузный, порошок чесночный, паприка молотая, травы сухие итальянские, лук зелёный, сухари панировочные, соль, перец чёрный молотый...
 

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Рубрики:  блюда из овощей
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