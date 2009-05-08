Этот рецепт блюда из кабачков я считаю самым удачным. В нем сочетаются настоящий вкус, быстрота приготовления и минимальная обработка продуктов. В итоге получается замечательное и вкусное блюдо из молодых кабачков, которое может существовать само по себе или как овощной гарнир. В моей семье все очень разборчивы в еде, но этот рецепт я повторяю каждый день в течение недели. Поэтому хочу и с вами поделиться.

кабачки, морковь, чеснок, масло растительное, зелень кинзы, соль, перец чёрный молотый, приправа