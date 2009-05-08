Вторник, 16 Июня 2020 г. 09:56
+ в цитатник
Ipola все записи автора
Метки:
Шашлык из рыбы
шашлык в духовке
Как приятно выбраться на природу и полакомиться вкусненьким на свежем воздухе. Но часто может подвести погода или банально не хватать времени. Выход есть всегда: вкусные блюда можно приготовить и дома! Мы расскажем, как сделать шашлык из рыбы в духовке в любое время года.
Для приготовления этого блюда подойдет любая мясистая рыба. Попробуйте использовать сома или скумбрию, например. Солить продукт дополнительно не нужно, ведь мы используем соевый соус в маринаде.
Ингредиенты
Скумбрия 500 г
Лимонный сок 10 мл
Соевый соус 3 ст. л.
Сахар 0,5 ч. л.
Приправа для рыбы
Приготовление.
Промойте филе рыбы и нарежьте его кусочками.
Смешайте все остальные ингредиенты. Заправьте рыбу получившимся маринадом и уберите в холодильник на 1,5–2 часа.
Наколите кусочки замаринованной рыбы на шпажки и поместите на решетку хорошо разогретой духовки.
Готовьте шашлык 10–15 минут, перевернув один раз шпажки.
Вместе с кусочками рыбы можно приготовить кольца лука, кусочки болгарского перца, баклажана, кабачка или других овощей. Шашлык на шпажках из рыбы в духовке отлично сочетается с рисом или простым овощным салатом. Приятного аппетита!
Процитировано 21 раз
Понравилось: 8 пользователям
-
8
Запись понравилась
-
21
Процитировали
-
0
Сохранили
-