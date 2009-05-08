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Шашлык из рыбы в духовке

Вторник, 16 Июня 2020 г. 09:56 + в цитатник
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Как приятно выбраться на природу и полакомиться вкусненьким на свежем воздухе. Но часто может подвести погода или банально не хватать времени. Выход есть всегда: вкусные блюда можно приготовить и дома! Мы расскажем, как сделать шашлык из рыбы в духовке в любое время года.
 
Для приготовления этого блюда подойдет любая мясистая рыба. Попробуйте использовать сома или скумбрию, например. Солить продукт дополнительно не нужно, ведь мы используем соевый соус в маринаде.
Ингредиенты
Скумбрия 500 г
Лимонный сок 10 мл
Соевый соус 3 ст. л.
Сахар 0,5 ч. л.
Приправа для рыбы
Приготовление.

Промойте филе рыбы и нарежьте его кусочками.

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Смешайте все остальные ингредиенты. Заправьте рыбу получившимся маринадом и уберите в холодильник на 1,5–2 часа.

Наколите кусочки замаринованной рыбы на шпажки и поместите на решетку хорошо разогретой духовки.

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Готовьте шашлык 10–15 минут, перевернув один раз шпажки.

 
Вместе с кусочками рыбы можно приготовить кольца лука, кусочки болгарского перца, баклажана, кабачка или других овощей. Шашлык на шпажках из рыбы в духовке отлично сочетается с рисом или простым овощным салатом. Приятного аппетита!

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Рубрики:  ШАШЛЫКИ
Моя_кулинарная_книга
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