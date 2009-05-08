Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

Соль Чеснок ванильный сахар вода вторые блюда выпечка грецкие орехи десерт десерты дрожжи завтрак завтраки завтраки недели закуска закуски здоровье какао картофель котлеты красота куриное филе лук лучшие завтраки лучшие завтраки недели лучшие салаты лучшие салаты недели лучшие сладости лучшие сладости недели лучшие ужины лучшие ужины недели майонез молоко морковь мука оливковое масло пасха перец петрушка печенье пирожки помидоры похудение простой рецепт разрыхлитель растительное масло рецепт рецепты завтраков рецепты лучших завтраков рецепты лучших салатов рецепты лучших сладостей рецепты лучших ужинов рецепты салатов рецепты сладостей рецепты супов рецепты ужинов рыба салаты салаты недели сахар сахарная пудра сладости сладости недели сливки сливочное масло сметана сода супы сыр творог торт торт без выпечки ужин ужины ужины недели укроп упражнение упражнения шоколад шоколадный торт яйцо

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 56916
Комментариев: 169938
Написано: 243694



5 рецептов лечо с потрясающим вкусом и ярким ароматом

Вторник, 16 Июня 2020 г. 09:34 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_1_lecho (700x350, 57Kb)

Традиционный тандем болгарского перца и помидоров и необычные сочетания с баклажанами, кабачками и другими овощами.

7 секретов идеального лечо
Выбирайте спелые мясистые овощи без каких-либо повреждений. Чем сочнее будут перцы, помидоры и другие ингредиенты, тем вкуснее получится лечо.
Помидоры перед приготовлением лучше очистить от шкурки и семян. Так консистенция лечо будет однороднее, да и само блюдо будет выглядеть красивее. Но если эстетика для вас не важна, можно не тратить время на очистку — на вкусе это никак не отразится. Очищенные или неочищенные помидоры следует пропустить через мясорубку или измельчить блендером в томатное пюре.
Пюре из свежих помидоров можно заменить томатной пастой, разведённой в воде. На 1 л воды понадобится 250–300 г пасты. Такого количества хватит, чтобы заменить примерно 1½ кг помидоров.
Болгарские перцы нужно очистить от семян и нарезать. Сделать это можно по-разному: кружочками, небольшими или длинными полосками, четвертинками. Но если вы планируете добавлять лечо, например, в суп или рагу, то лучше резать овощи помельче.
Вместе с овощами в лечо можно добавить специи или сушёные травы, например паприку, базилик или майоран. Они придадут блюду пикантный аромат.
Как правило, лечо готовят на зиму. Поэтому в рецептах указан уксус, который позволит сохранить заготовки надолго. Но если вы планируете съесть блюдо в ближайшее время, то уксус можно не добавлять.
Если вы закатываете лечо на зиму, то сначала раскладывайте по банкам сами овощи, а сверху заливайте их соусом, в котором они варились. Лишний соус можно законсервировать отдельно или поставить в холодильник и использовать для подливы или супа.
5 лучших рецептов лечо
Традиционными составляющими лечо являются болгарские перцы и помидоры. Но вкус блюда можно разнообразить и другими овощами.
 
1. Классическое лечо из болгарских перцев и помидоров

2835299_2_lecho (630x315, 36Kb)

Ингредиенты
2 кг помидоров;
100 мл растительного масла;
100 г сахара;
1½–2 столовые ложки соли;
2½–3 кг болгарского перца;
10–15 горошин чёрного перца;
1 столовая ложка уксуса 9%.
Приготовление
Выложите томатное пюре в кастрюлю, добавьте масло, сахар и соль и перемешайте. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 20 минут.
 
Выложите в кастрюлю перец, накройте крышкой и готовьте после закипания ещё 20 минут. За 5 минут до окончания варки добавьте в лечо горошек и уксус.
 
2. Лечо с кабачками
 

2835299_3_lecho (630x314, 40Kb)

Ингредиенты
1½ кг болгарского перца;
1½ кг кабачков;
2 кг помидоров;
200 мл растительного масла;
100 г сахара;
1½–2 столовые ложки соли;
3 зубчика чеснока;
100 мл яблочного уксуса.
Приготовление
Нарежьте перец и кабачки. Если кабачки молодые, то можно не чистить их и нарезать крупными кружочками. У старых кабачков лучше убрать кожуру и семена и нарезать овощи кубиками.
 
Влейте томатное пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Спустя 5 минут выложите туда овощи, перемешайте, накройте крышкой и снова доведите до кипения.
 
Добавьте масло, сахар и соль и готовьте под крышкой ещё 15 минут. За 5 минут до конца приготовления добавьте измельчённый чеснок и уксус.
 
3. Лечо с баклажанами
 

2835299_4_lecho (630x315, 28Kb)

Ингредиенты
2 кг помидоров;
50 г сахара;
1½–2 столовые ложки соли;
50 мл растительного масла;
1 столовая ложка уксуса 9%;
1 кг болгарского перца;
1 кг баклажанов.
Приготовление
Влейте томатное пюре в кастрюлю и смешайте его с сахаром, солью, маслом и уксусом. Доведите соус до кипения.
 
Нарежьте перец и баклажаны произвольными кусочками. Выложите их в кипящее томатное пюре, перемешайте и накройте крышкой. Снова доведите до кипения и варите лечо ещё 10–15 минут.
 
4. Лечо с огурцами
 

2835299_5_lecho (600x300, 43Kb)

Ингредиенты
1 кг помидоров;
1 кг болгарского перца;
100 г сахара;
1–1½ столовой ложки соли;
100 мл растительного масла;
2–3 зубчика чеснока;
2 кг огурцов;
100 мл яблочного уксуса.
Приготовление
В кастрюлю с томатным пюре добавьте нарезанный перец, сахар, соль, масло и измельчённый чеснок. Перемешайте и доведите до кипения. Накройте крышкой и готовьте 10–15 минут.
 
Нарежьте огурцы кружочками. Если они слишком крупные, можно разрезать их пополам. Выложите огурцы в кастрюлю и влейте туда уксус. Перемешайте, доведите до кипения и варите под крышкой ещё примерно 10 минут.
 
5. Лечо с морковью и луком
 

2835299_6_lecho (630x315, 34Kb)

Ингредиенты
2 кг помидоров;
150 мл растительного масла;
100 г сахара;
1–1½ столовой ложки соли;
1 столовая ложка уксуса 9%;
500 г моркови;
1 кг болгарского перца;
300 г репчатого лука.
Приготовление
Влейте томатное пюре в кастрюлю и добавьте масло, сахар, соль и уксус. Доведите до кипения и выложите в пюре крупно натёртую морковь. Готовьте 15 минут.
 
Добавьте перец и нарезанный полукольцами лук. Варите лечо ещё около 20 минут.
Рубрики:  консервирование, заготовки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  


Процитировано 47 раз
Понравилось: 21 пользователям
Нравится



К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте