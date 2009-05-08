Традиционный тандем болгарского перца и помидоров и необычные сочетания с баклажанами, кабачками и другими овощами.

7 секретов идеального лечо

Выбирайте спелые мясистые овощи без каких-либо повреждений. Чем сочнее будут перцы, помидоры и другие ингредиенты, тем вкуснее получится лечо.

Помидоры перед приготовлением лучше очистить от шкурки и семян. Так консистенция лечо будет однороднее, да и само блюдо будет выглядеть красивее. Но если эстетика для вас не важна, можно не тратить время на очистку — на вкусе это никак не отразится. Очищенные или неочищенные помидоры следует пропустить через мясорубку или измельчить блендером в томатное пюре.

Пюре из свежих помидоров можно заменить томатной пастой, разведённой в воде. На 1 л воды понадобится 250–300 г пасты. Такого количества хватит, чтобы заменить примерно 1½ кг помидоров.

Болгарские перцы нужно очистить от семян и нарезать. Сделать это можно по-разному: кружочками, небольшими или длинными полосками, четвертинками. Но если вы планируете добавлять лечо, например, в суп или рагу, то лучше резать овощи помельче.

Вместе с овощами в лечо можно добавить специи или сушёные травы, например паприку, базилик или майоран. Они придадут блюду пикантный аромат.

Как правило, лечо готовят на зиму. Поэтому в рецептах указан уксус, который позволит сохранить заготовки надолго. Но если вы планируете съесть блюдо в ближайшее время, то уксус можно не добавлять.

Если вы закатываете лечо на зиму, то сначала раскладывайте по банкам сами овощи, а сверху заливайте их соусом, в котором они варились. Лишний соус можно законсервировать отдельно или поставить в холодильник и использовать для подливы или супа.

5 лучших рецептов лечо

Традиционными составляющими лечо являются болгарские перцы и помидоры. Но вкус блюда можно разнообразить и другими овощами.

1. Классическое лечо из болгарских перцев и помидоров

Ингредиенты

2 кг помидоров;

100 мл растительного масла;

100 г сахара;

1½–2 столовые ложки соли;

2½–3 кг болгарского перца;

10–15 горошин чёрного перца;

1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление

Выложите томатное пюре в кастрюлю, добавьте масло, сахар и соль и перемешайте. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 20 минут.

Выложите в кастрюлю перец, накройте крышкой и готовьте после закипания ещё 20 минут. За 5 минут до окончания варки добавьте в лечо горошек и уксус.

2. Лечо с кабачками

Ингредиенты

1½ кг болгарского перца;

1½ кг кабачков;

2 кг помидоров;

200 мл растительного масла;

100 г сахара;

1½–2 столовые ложки соли;

3 зубчика чеснока;

100 мл яблочного уксуса.

Приготовление

Нарежьте перец и кабачки. Если кабачки молодые, то можно не чистить их и нарезать крупными кружочками. У старых кабачков лучше убрать кожуру и семена и нарезать овощи кубиками.

Влейте томатное пюре в кастрюлю и доведите до кипения. Спустя 5 минут выложите туда овощи, перемешайте, накройте крышкой и снова доведите до кипения.

Добавьте масло, сахар и соль и готовьте под крышкой ещё 15 минут. За 5 минут до конца приготовления добавьте измельчённый чеснок и уксус.

3. Лечо с баклажанами

Ингредиенты

2 кг помидоров;

50 г сахара;

1½–2 столовые ложки соли;

50 мл растительного масла;

1 столовая ложка уксуса 9%;

1 кг болгарского перца;

1 кг баклажанов.

Приготовление

Влейте томатное пюре в кастрюлю и смешайте его с сахаром, солью, маслом и уксусом. Доведите соус до кипения.

Нарежьте перец и баклажаны произвольными кусочками. Выложите их в кипящее томатное пюре, перемешайте и накройте крышкой. Снова доведите до кипения и варите лечо ещё 10–15 минут.

4. Лечо с огурцами

Ингредиенты

1 кг помидоров;

1 кг болгарского перца;

100 г сахара;

1–1½ столовой ложки соли;

100 мл растительного масла;

2–3 зубчика чеснока;

2 кг огурцов;

100 мл яблочного уксуса.

Приготовление

В кастрюлю с томатным пюре добавьте нарезанный перец, сахар, соль, масло и измельчённый чеснок. Перемешайте и доведите до кипения. Накройте крышкой и готовьте 10–15 минут.

Нарежьте огурцы кружочками. Если они слишком крупные, можно разрезать их пополам. Выложите огурцы в кастрюлю и влейте туда уксус. Перемешайте, доведите до кипения и варите под крышкой ещё примерно 10 минут.

5. Лечо с морковью и луком

Ингредиенты

2 кг помидоров;

150 мл растительного масла;

100 г сахара;

1–1½ столовой ложки соли;

1 столовая ложка уксуса 9%;

500 г моркови;

1 кг болгарского перца;

300 г репчатого лука.

Приготовление

Влейте томатное пюре в кастрюлю и добавьте масло, сахар, соль и уксус. Доведите до кипения и выложите в пюре крупно натёртую морковь. Готовьте 15 минут.

Добавьте перец и нарезанный полукольцами лук. Варите лечо ещё около 20 минут.