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Домашняя моцарелла (просто супер) + видео

Суббота, 06 Июня 2020 г. 10:54 + в цитатник
Galche все записи автора

Домашняя моцарелла (просто супер) + видео

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Готовится очень просто, поэтому повторяйте!

Ингредиенты:

- молоко домашнее - 2 л
- уксус 9 % - 7 ст л.
- соль - 1 ст.л.

Приготовление:

Молоко ДОМАШНЕЕ (сырое) довести до температуры 50 градусов - если окунуть палец, будет горячо, но держать можно.

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Постепенно в подогретое молоко, помешивая, по одной ложке ввести уксус до образования желтой сыворотки и сырного сгустка. Уксуса может понадобиться чуть больше или чуть меньше.

Выловить сгусток, посолить сыворотку и нагреть ее до 70 градусов. Это уже горячо. Положить сырный ком в горячую сыворотку, оставить на минуту, вынуть ложкой и растянуть руками. Сложить и опять положить в горячую сыворотку. Повторить несколько раз.

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Сформировать шарик и оставить остывать.

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Приятного аппетита!

Смотрите видео:



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Рубрики:  блюда из молочных продуктов
Моя_кулинарная_книга
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