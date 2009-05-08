Домашняя моцарелла (просто супер) + видео

Готовится очень просто, поэтому повторяйте!

Ингредиенты:

- молоко домашнее - 2 л

- уксус 9 % - 7 ст л.

- соль - 1 ст.л.

Приготовление:

Молоко ДОМАШНЕЕ (сырое) довести до температуры 50 градусов - если окунуть палец, будет горячо, но держать можно.

Постепенно в подогретое молоко, помешивая, по одной ложке ввести уксус до образования желтой сыворотки и сырного сгустка. Уксуса может понадобиться чуть больше или чуть меньше.

Выловить сгусток, посолить сыворотку и нагреть ее до 70 градусов. Это уже горячо. Положить сырный ком в горячую сыворотку, оставить на минуту, вынуть ложкой и растянуть руками. Сложить и опять положить в горячую сыворотку. Повторить несколько раз.

Сформировать шарик и оставить остывать.

Приятного аппетита!

Смотрите видео:







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