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Творожно-шоколадный десерт (без выпечки)
Очень вкусный десерт из творога, творожного сыра, йогурта и шоколада с небольшим количеством сахара.
(на форму диаметром 13 см)
Приготовление:
Желатин замочить в воде.
Творог смешать с творожным сыром, йогуртом и сахаром. Пробить смесь блендером до однородности.
Желатин нагреть до тепло-горячего состояния, но не кипятить. Влить горячий желатин в творожную смесь и тщательно перемешать. Можно взбить блендером.
Шоколад (20 г) натереть на терке.
Подготовить форму диаметром 13 см, разъемную или цельную. Выложить на дно формы 2 столовые ложки творожной массы и распределить ее ровным слоем. Посыпать 1 чайной ложкой натертого шоколада. Затем выкладывать слоями по 2 столовые ложки творожной массы, посыпая 1 чайной ложкой натертого шоколада, пока не закончится смесь.
Поставить форму с десертом в холодильник для застывания на 3 часа.
После застывания освободить десерт от формы и залить глазурью, приготовленной из шоколада, растопленного в горячем молоке или сливках. Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа для застывания глазури.
Приятного аппетита!
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