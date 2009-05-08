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Творожно-шоколадный десерт (без выпечки)

Суббота, 23 Мая 2020 г. 10:50 + в цитатник
Galche все записи автора

Творожно-шоколадный десерт (без выпечки)

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Очень вкусный десерт из творога, творожного сыра, йогурта и шоколада с небольшим количеством сахара.

Ингредиенты:

(на форму диаметром 13 см)

  • творог - 200 г
  • сливочный творожный сыр - 100 г
  • йогурт классический - 150 мл
  • сахар (с горкой) - 2 ст.л.
  • шоколад - 20 г
  • желатин - 15 г
  • вода - 50 мл

Для глазури:

  • шоколад - 40 г
  • молоко/сливки - 40 мл

Приготовление:

Желатин замочить в воде.

Творог смешать с творожным сыром, йогуртом и сахаром. Пробить смесь блендером до однородности.

Желатин нагреть до тепло-горячего состояния, но не кипятить. Влить горячий желатин в творожную смесь и тщательно перемешать. Можно взбить блендером.

Шоколад (20 г) натереть на терке.

Подготовить форму диаметром 13 см, разъемную или цельную. Выложить на дно формы 2 столовые ложки творожной массы и распределить ее ровным слоем. Посыпать 1 чайной ложкой натертого шоколада. Затем выкладывать слоями по 2 столовые ложки творожной массы, посыпая 1 чайной ложкой натертого шоколада, пока не закончится смесь.

Поставить форму с десертом в холодильник для застывания на 3 часа.
После застывания освободить десерт от формы и залить глазурью, приготовленной из шоколада, растопленного в горячем молоке или сливках. Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа для застывания глазури.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  десерты
Моя_кулинарная_книга
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