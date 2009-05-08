Творожно-шоколадный десерт (без выпечки)

Очень вкусный десерт из творога, творожного сыра, йогурта и шоколада с небольшим количеством сахара.

Ингредиенты:

(на форму диаметром 13 см)

творог - 200 г

сливочный творожный сыр - 100 г

йогурт классический - 150 мл

сахар (с горкой) - 2 ст.л.

шоколад - 20 г

желатин - 15 г

вода - 50 мл

Для глазури:

шоколад - 40 г

молоко/сливки - 40 мл

Приготовление:

Желатин замочить в воде.

Творог смешать с творожным сыром, йогуртом и сахаром. Пробить смесь блендером до однородности.

Желатин нагреть до тепло-горячего состояния, но не кипятить. Влить горячий желатин в творожную смесь и тщательно перемешать. Можно взбить блендером.

Шоколад (20 г) натереть на терке.

Подготовить форму диаметром 13 см, разъемную или цельную. Выложить на дно формы 2 столовые ложки творожной массы и распределить ее ровным слоем. Посыпать 1 чайной ложкой натертого шоколада. Затем выкладывать слоями по 2 столовые ложки творожной массы, посыпая 1 чайной ложкой натертого шоколада, пока не закончится смесь.

Поставить форму с десертом в холодильник для застывания на 3 часа.

После застывания освободить десерт от формы и залить глазурью, приготовленной из шоколада, растопленного в горячем молоке или сливках. Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа для застывания глазури.

Приятного аппетита!



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