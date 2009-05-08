Самый быстрый рецепт дрожжевого теста, который я знаю. Тесто получается бесподобным, а пирожки из него мягкие, пуховые, не черствеют на следующий день. Начинку для пирожков можно использовать любую, у меня сегодня капуста и яйцо с зеленым луком.

Чтобы приготовить супер-быстрое дрожжевое тесто «Милашино тесто»:

Дрожжи сухие – 1 пакетик (10 г сухих или 25-30 г свежих)

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Яйцо куриное — 1 шт

Молоко — 250 г

Масло растительное — 6 ст. л. (100 г)

Мука — 500 г

Пошаговый видео-рецепт:







1.Включить духовку прогреваться до 180 градусов. В глубокую миску влить теплое молоко, добавить яйцо, соль, сахар и дрожжи, размешать венчиком. Влить масло и хорошо перемешать.

2.Просеять 400 г муки, перемешать ложкой или лопаткой. Оставшиеся 100 г просеять на стол, переложить тесто. Постепенно добавляя муки, замесить мягкое тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стола (в течение 3-5 минут). Не забывайте тесто мукой, может уйти не вся мука. Количество зависит от влажности муки, размера яйца и т.д.

3.Тесто положить в миску, накрыть пищевой пленкой, потом обмотать миску в большое махровое полотенце. Выключить духовку, поставить в нее тесто на решетку на 20-25 минут.

4.После расстойки достать тесто из духовки, оно стало очень податливым, эластичным и теплым, работать с ним одно удовольствие! Выложить тесто на стол, присыпанный мукой. Собрать его в шар, накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 5 минут. Духовку снова включить разогреваться до 180 градусов.

5.У меня из этого количества теста получается 20-22 пирожка, вес теста в каждом пирожке около 45 г. Разделить тесто на 20-22 части, подкатать их в шарики. Накрыть шарики пищевой пленкой, чтобы они не заветривались.

6.Каждый шарик раскатать в лепешку, положить начинку и хорошо скрепить края, формируя пирожок. Выложить пирожки на противень, выстеленный пергаментом, накрыть пирожки пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не заветривались, оставить на расстойку на 5-15 минут. Смазать пирожки желтком, смешанным с небольшим количеством молока.

7.Выпекать пирожки 17-20 минут при 180 градусах. Готовые пирожки достать из духовки, сбрызнуть водой при помощи пульверизатора или просто смазать кисточкой. Накрыть полотенцем и оставить минут на 10-5 минут. Пирожки будут очень мягкими и нежными.

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