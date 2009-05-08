Еще один замечательный рецепт из немецкой кухни, наша добрая соседка подсказала!

Швабские пельмени, готовятся легко, получаются большими и очень вкусными! Смотрите и повторяйте на здоровье!

Тесто для немецких пельменей самое простой, яйцо, мука, щепотка соли и по ложке масла и воды (воды 2-3 ст.лож). Хорошо вымешиваем и даем тесту отлежаться, заверните в пакет.

Рецепт:

тесто:

мука 150 гр

растительное масло 1 ст.лож

яйцо 1 шт

вода 2-3 ст.лож

соль щепотка

начинка:

фарш 300-350 гр

лук 1 шт

чеснок 1 зуб

зеленый лук

джусай (дикий чеснок)

яйцо 1 шт

сухари 4 ст.лож

соль, черный перец, специи для мяса

Для начинки обжаривается до золотистости одна луковица и зубчик чеснока. Все это добавляем в фарш. Фарш в оригинальном рецепте используют из баварских колбасок, но я взял обычный фарш и хорошо приправил специями для мяса (у меня специальная смесь, мюнхенская). Сюда же соль, перец и яйцо.

Еще одна отличительная особенность этой начинки, много зелени. Немцы добавляют шпинат, лук порей. Моя замена с грядки, это пучок зеленого лука и джусай. Все измельчаем и добавляем к мясу.





Тесто раскатываем в длинную и широкую полоску, достаточно тонкую.

По центру подготовленной полосы выкладываем фарш, плотной колбаской. Края теста лучше смазать яйцом, после чего поочередно заворачиваем каждый край.

Используя деревянную палочку делим полученный рулет на порции. Хорошо продавливаем, что бы тесто слиплось.





Ножом для пиццы (им удобнее) разрезаем склеенное тесто и получаем большие швабские пельмени.

Варим пельмени в овощном (или приправленном специями) бульоне. После закипания около 8 минут.

Хороши, как с бульоном, так и без. На следующей неделе, пообещал дома приготовить двойную порцию.

Ну очень вкусно! Подробности приготовления смотрите в кротком видео рецепте.





