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Воздушный манник на кефире

Пятница, 15 Мая 2020 г. 08:01 + в цитатник
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Я очень люблю этот манник, т. к. он готовится очень быстро (из разряда все смешал и выпекай) и еще он всегда получается удачным. Есть определенные тонкости в его приготовлении. Заходите, я Вам расскажу и угощу манником.

Ингредиенты для «Воздушный манник на кефире»:
Кефир — 500 мл
Майонез — 2 ст. л.
Мука пшеничная / Мука — 1/2 стак.
Крупа манная — 300 г
Яйцо куриное — 2 шт
Сахар (если любите послаще - 1,5 стак.) — 3/4 стак.
Маргарин — 40 г
Сода — 1/2 ч. л.
 

Рецепт «Воздушный манник на кефире»:

В емкость выльем кефир, добавим майонез и яйца. Перемешаем ложкой или венчиком.

В другую емкость просеять муку, добавить сахар и манную крупу. Я в этот раз использовала семолину от ТМ "Мистраль". Хорошо перемешаем сухие ингредиенты.

В сухие ингредиенты добавим жидкие, перемешаем хорошо, накроем пленкой (тонкость первая) и уберем на 1 час в сторонку.

Через час растопим маргарин и перемешаем его с содой (тонкость вторая).

Добавим маргарин с содой к нашему тесту. Еще раз перемешаем хорошо.

Выльем тесто в смазанную растительным маслом и посыпанную сухарями форму (диаметр 24 см). Выпекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке 55-60 мин. Ориентируйтесь по своей духовке!

Достаем манник из духовки, даем ему остыть немного в форме. Затем выкладываем на блюдо, даем полностью остыть и посыпаем обильно сахарной пудрой (по желанию).

Угощайтесь!   





Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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