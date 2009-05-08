Я очень люблю этот манник, т. к. он готовится очень быстро (из разряда все смешал и выпекай) и еще он всегда получается удачным. Есть определенные тонкости в его приготовлении. Заходите, я Вам расскажу и угощу манником.

Ингредиенты для «Воздушный манник на кефире»:

Кефир — 500 мл

Майонез — 2 ст. л.

Мука пшеничная / Мука — 1/2 стак.

Крупа манная — 300 г

Яйцо куриное — 2 шт

Сахар (если любите послаще - 1,5 стак.) — 3/4 стак.

Маргарин — 40 г

Сода — 1/2 ч. л.