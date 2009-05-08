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Воздушный манник на кефире
Я очень люблю этот манник, т. к. он готовится очень быстро (из разряда все смешал и выпекай) и еще он всегда получается удачным. Есть определенные тонкости в его приготовлении. Заходите, я Вам расскажу и угощу манником.
В другую емкость просеять муку, добавить сахар и манную крупу. Я в этот раз использовала семолину от ТМ "Мистраль". Хорошо перемешаем сухие ингредиенты.
В сухие ингредиенты добавим жидкие, перемешаем хорошо, накроем пленкой (тонкость первая) и уберем на 1 час в сторонку.
Выльем тесто в смазанную растительным маслом и посыпанную сухарями форму (диаметр 24 см). Выпекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке 55-60 мин. Ориентируйтесь по своей духовке!
Достаем манник из духовки, даем ему остыть немного в форме. Затем выкладываем на блюдо, даем полностью остыть и посыпаем обильно сахарной пудрой (по желанию).
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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