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Красная аджика по-грузински

Понедельник, 04 Мая 2020 г. 10:43 + в цитатник
Galche все записи автора

Красная аджика по-грузински

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Отличная закуска, вкус которой оценит каждый. Идеальное дополнение ко многим блюдам.

Ингредиенты:

  • перец красный стручковый - 1 кг
  • соль - 300 - 400 г
  • чеснок - 300 г
  • грецкие орехи - 200 г
  • хмели-сунели - 100 г
  • кориандр - 50 - 70 г
  • порошок корицы - по вкусу

Приготовление:

Залить острый перец на 1 час холодной водой.

Затем вместе с хмели-сунели, кориандром, орехами, чесноком перекрутить в мясорубке.

Добавить корицу и соль. Перемешать.

Еще 2 - 3 раза перекрутить смесь в мясорубке с мелкой решеткой.

Разложить аджику по баночкам и хранить при любой температуре, закрыв крышками, иначе она высохнет.

Как и с чем подавать

Подавать к мясным блюдам.

Приятного аппетита!
РєСЂР°СЃРЅР°СЏ Р°РґР¶РёРєР° РїРѕ-РіСЂСѓР·РёРЅСЃРєРё (680x510, 381Kb)

Источник

Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт

Рубрики:  консервирование, заготовки
Моя_кулинарная_книга
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