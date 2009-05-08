Красная аджика по-грузински

Отличная закуска, вкус которой оценит каждый. Идеальное дополнение ко многим блюдам.

Ингредиенты:

перец красный стручковый - 1 кг

соль - 300 - 400 г

чеснок - 300 г

грецкие орехи - 200 г

хмели-сунели - 100 г

кориандр - 50 - 70 г

порошок корицы - по вкусу

Приготовление:

Залить острый перец на 1 час холодной водой.

Затем вместе с хмели-сунели, кориандром, орехами, чесноком перекрутить в мясорубке.

Добавить корицу и соль. Перемешать.

Еще 2 - 3 раза перекрутить смесь в мясорубке с мелкой решеткой.

Разложить аджику по баночкам и хранить при любой температуре, закрыв крышками, иначе она высохнет.

Как и с чем подавать

Подавать к мясным блюдам.

Приятного аппетита!



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