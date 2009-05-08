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Красная аджика по-грузински
Отличная закуска, вкус которой оценит каждый. Идеальное дополнение ко многим блюдам.
Ингредиенты:
Приготовление:
Залить острый перец на 1 час холодной водой.
Затем вместе с хмели-сунели, кориандром, орехами, чесноком перекрутить в мясорубке.
Добавить корицу и соль. Перемешать.
Еще 2 - 3 раза перекрутить смесь в мясорубке с мелкой решеткой.
Разложить аджику по баночкам и хранить при любой температуре, закрыв крышками, иначе она высохнет.
Подавать к мясным блюдам.
Приятного аппетита!
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|консервирование, заготовки
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