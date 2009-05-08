Котлеты “Птичье молоко”

Отличные куриные котлеты.

Ингредиенты:

Фарш: 600 г куриного филе

1 яйцо

40 г сухарей из батона

лук, чеснок (у меня в порошке)

соль, перец Начинка: 2 вареных яйца

70 г сливочного масла

70 г сыра

специи (у меня сухой укроп и петрушка)

соль Кляр: 2 яйца

2-3 ст. л сметаны

2-3 ст. л. муки

Весьма популярная разновидность котлет на просторах интернета. Отличается от традиционных котлет тем, что содержит в качестве начинки вареные яйца, сыр и масло. Обваливаются котлеты не традиционно в сухарях, а в кляре, хоть это и не свойственно для котлет, но тем не менее все получается отлично. Котлеты очень нежные, мягкие, начинка просто чудесная, и в целом очень и очень вкусно!

У меня получилось 12 штук.

Приготовление:

Подготовить начинку.

Вареные яйца и сыр натереть на мелкой терке, добавить мягкое сливочное масло. Добавить соль и специи по вкусу, тщательно перемешать. Слепить 12 одинаковых продолговатых шариков.

Поставить в морозилку на время приготовления всего остального. Куриное филе прокрутить на мясорубке, добавить яйцо, сухари, специи, соль, перец.

У меня сухари сделанные из ломтиков батона, подсушенных в духовке, а затем измельченные в измельчителе. Тщательно вымешать. Разделить на 12 порций.

Каждую распластать в лепешку.

Выложить начинку. Завернуть, и слепить котлетку.

Если есть время, то охладить заготовки в холодильнике, но можно и сразу жарить. Подготовить кляр: для этого смешать вместе яйца, сметану, муку и соль. Кляр должен быть достаточно густой. Окунуть котлеты в кляр и выложить на сковороду с раскаленным маслом.

Я жарила на топленом сливочном, можно жарить на растительном или на смеси сливочного и растительного. Перевернуть и еще слегка обжарить.

Переложить в форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-25 минут, чтобы довести котлеты до готовности. Котлеты “Птичье молоко” получаются очень нежными, мягкими и вкусными!

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