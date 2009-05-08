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Котлеты “Птичье молоко”
Отличные куриные котлеты.
Фарш:
Начинка:
Кляр:
Весьма популярная разновидность котлет на просторах интернета. Отличается от традиционных котлет тем, что содержит в качестве начинки вареные яйца, сыр и масло. Обваливаются котлеты не традиционно в сухарях, а в кляре, хоть это и не свойственно для котлет, но тем не менее все получается отлично. Котлеты очень нежные, мягкие, начинка просто чудесная, и в целом очень и очень вкусно!
У меня получилось 12 штук.
Подготовить начинку.
Вареные яйца и сыр натереть на мелкой терке, добавить мягкое сливочное масло.
Добавить соль и специи по вкусу, тщательно перемешать.
Слепить 12 одинаковых продолговатых шариков.
Поставить в морозилку на время приготовления всего остального.
Куриное филе прокрутить на мясорубке, добавить яйцо, сухари, специи, соль, перец.
У меня сухари сделанные из ломтиков батона, подсушенных в духовке, а затем измельченные в измельчителе.
Тщательно вымешать.
Разделить на 12 порций.
Каждую распластать в лепешку.
Выложить начинку.
Завернуть, и слепить котлетку.
Если есть время, то охладить заготовки в холодильнике, но можно и сразу жарить.
Подготовить кляр: для этого смешать вместе яйца, сметану, муку и соль.
Кляр должен быть достаточно густой.
Окунуть котлеты в кляр и выложить на сковороду с раскаленным маслом.
Я жарила на топленом сливочном, можно жарить на растительном или на смеси сливочного и растительного.
Перевернуть и еще слегка обжарить.
Переложить в форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-25 минут, чтобы довести котлеты до готовности.
Котлеты “Птичье молоко” получаются очень нежными, мягкими и вкусными!
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