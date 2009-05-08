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Котлеты “Птичье молоко”

Воскресенье, 03 Мая 2020 г. 15:53 + в цитатник
Galche все записи автора

Котлеты “Птичье молоко”

Котлеты “Птичье молоко”

Отличные куриные котлеты.

Ингредиенты:

Фарш:

  • 600 г куриного филе
  • 1 яйцо
  • 40 г сухарей из батона
  • лук, чеснок (у меня в порошке)
  • соль, перец

Начинка:

  • 2 вареных яйца
  • 70 г сливочного масла
  • 70 г сыра
  • специи (у меня сухой укроп и петрушка)
  • соль

Кляр:

  • 2 яйца
  • 2-3 ст. л сметаны
  • 2-3 ст. л. муки

Ингредиенты

Весьма популярная разновидность котлет на просторах интернета. Отличается от традиционных котлет тем, что содержит в качестве начинки вареные яйца, сыр и масло. Обваливаются котлеты не традиционно в сухарях, а в кляре, хоть это и не свойственно для котлет, но тем не менее все получается отлично. Котлеты очень нежные, мягкие, начинка просто чудесная, и в целом очень и очень вкусно!
У меня получилось 12 штук.

Приготовление:

Подготовить начинку.
Вареные яйца и сыр натереть на мелкой терке, добавить мягкое сливочное масло.

Котлеты “Птичье молоко” — 1 шаг

Добавить соль и специи по вкусу, тщательно перемешать.

Котлеты “Птичье молоко” — 2 шаг

Слепить 12 одинаковых продолговатых шариков.
Поставить в морозилку на время приготовления всего остального.

Котлеты “Птичье молоко” — 3 шаг

Куриное филе прокрутить на мясорубке, добавить яйцо, сухари, специи, соль, перец.
У меня сухари сделанные из ломтиков батона, подсушенных в духовке, а затем измельченные в измельчителе.

Котлеты “Птичье молоко” — 4 шаг

Тщательно вымешать.

Котлеты “Птичье молоко” — 5 шаг

Разделить на 12 порций.
Каждую распластать в лепешку.
Выложить начинку.

Котлеты “Птичье молоко” — 6 шаг

Завернуть, и слепить котлетку.
Если есть время, то охладить заготовки в холодильнике, но можно и сразу жарить.

Котлеты “Птичье молоко” — 7 шаг

Подготовить кляр: для этого смешать вместе яйца, сметану, муку и соль.

Котлеты “Птичье молоко” — 8 шаг

Кляр должен быть достаточно густой.

Котлеты “Птичье молоко” — 9 шаг

Окунуть котлеты в кляр и выложить на сковороду с раскаленным маслом.
Я жарила на топленом сливочном, можно жарить на растительном или на смеси сливочного и растительного.

Котлеты “Птичье молоко” — 10 шаг

Перевернуть и еще слегка обжарить.
Переложить в форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-25 минут, чтобы довести котлеты до готовности.

Котлеты “Птичье молоко” — 11 шаг

Котлеты “Птичье молоко” получаются очень нежными, мягкими и вкусными!

Котлеты “Птичье молоко” — 12 шаг

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Рубрики:  блюда из птицы
Моя_кулинарная_книга
блюда из другого мяса, из фарша
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