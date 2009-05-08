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Закусочный салат "Виола"
Обворожительно вкусный закусочный салат, который готовится легко и очень быстро, порадует вас, ваших гостей и станет настоящим украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты:
Приготовление:
Вареную говядину нарезать соломкой. Отварить яйца в крутую, охладить, почистить и натереть на крупной терке в отдельную мисочку. Измельчить орехи.
Шампиньоны хорошо вымыть и нарезать пластинами. Почистить лук, измельчить его и обжарить вместе с грибами на сковородке на растительном масле.
Когда все ингредиенты подготовлены можно приступить к формированию блюда. Салат выкладывается слоями, каждый слой необходимо промазывать майонезом.
Первым слоем выложить говядину, следующим слоем орехи, третий слой - шампиньоны с луком, четвертый - яйца. Промазывать обильно майонезом и выложить морковь по-корейски.
Украсить салат зеленью, маслинами и ломтиками сыра, свернутыми в виде цветов.
Приятного аппетита!
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