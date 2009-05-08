Закусочный салат "Виола"

Обворожительно вкусный закусочный салат, который готовится легко и очень быстро, порадует вас, ваших гостей и станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

говядина (вареная) - 200 г

грецкие орехи (чищеные) - 100 г

шампиньоны - 300 г

лук (репчатый) - 1 шт.

яйцо - 3 шт.

сыр твердый - 150 г

морковь по корейски - 200 г

майонез - 200 г

растительное масло - для жарки

маслины - 10 - 15 шт. (для украшения)

зелень - для украшения

ломтики сыра - для украшения

Приготовление:

Вареную говядину нарезать соломкой. Отварить яйца в крутую, охладить, почистить и натереть на крупной терке в отдельную мисочку. Измельчить орехи.

Шампиньоны хорошо вымыть и нарезать пластинами. Почистить лук, измельчить его и обжарить вместе с грибами на сковородке на растительном масле.

Когда все ингредиенты подготовлены можно приступить к формированию блюда. Салат выкладывается слоями, каждый слой необходимо промазывать майонезом.

Первым слоем выложить говядину, следующим слоем орехи, третий слой - шампиньоны с луком, четвертый - яйца. Промазывать обильно майонезом и выложить морковь по-корейски.

Украсить салат зеленью, маслинами и ломтиками сыра, свернутыми в виде цветов.

Приятного аппетита!



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