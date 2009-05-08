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Закусочный салат "Виола"

Понедельник, 27 Апреля 2020 г. 10:51 + в цитатник
Galche все записи автора

Закусочный салат "Виола"

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Обворожительно вкусный закусочный салат, который готовится легко и очень быстро, порадует вас, ваших гостей и станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

  • говядина (вареная) - 200 г
  • грецкие орехи (чищеные) - 100 г
  • шампиньоны - 300 г
  • лук  (репчатый) - 1 шт.
  • яйцо - 3 шт.
  • сыр твердый - 150 г
  • морковь по корейски - 200 г
  • майонез - 200 г
  • растительное масло - для жарки
  • маслины -  10 - 15 шт. (для украшения)
  • зелень - для украшения
  • ломтики сыра - для украшения

Приготовление:

Вареную говядину нарезать соломкой. Отварить яйца в крутую, охладить, почистить и натереть на крупной терке в отдельную мисочку. Измельчить орехи.

Шампиньоны хорошо вымыть и нарезать пластинами. Почистить лук, измельчить его и обжарить вместе с грибами на сковородке на растительном масле.

Когда все ингредиенты подготовлены можно приступить к формированию блюда. Салат выкладывается слоями, каждый слой необходимо промазывать майонезом.

Первым слоем выложить говядину, следующим слоем орехи, третий слой - шампиньоны с луком, четвертый - яйца. Промазывать обильно майонезом и выложить морковь по-корейски.

Украсить салат зеленью, маслинами и ломтиками сыра, свернутыми в виде цветов.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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