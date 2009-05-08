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Творожный кулич холодного брожения
Не многие отваживаются печь кулич самостоятельно, так как процесс приготовления занимает довольно продолжительное время. Предлагаю Вам, довольно простой рецепт кулича. Готовое тесто убирается в холодильник на 12 часов, поэтому можно тесто приготовить вечером, а испечь куличи утром. Тесто можно замесить как в кухонной машине, так и вручную. Творожные куличи получаются мягкими, воздушными, в меру сладкими и влажными.
Из данного количества теста получается 4 кулича (размер форм: диаметр дна - 9 см, высота - 9 см).
Сливочное масло, яйца и творог заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.
Приготовить опару: молоко подогреть до тёплого состояния (не выше 37 градусов), добавить дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 1-2 столовые ложки муки (из общего объёма), всё перемешать. Опара по консистенции должна быть как тесто на оладьи. Накрыть и оставить в тёплом месте минут на 30.
Если будете использовать сухие дрожжи, то так же сделайте опару.
Соотношение дрожжей 1:3, соответственно, сухих понадобится 7 грамм.
В чаше миксера соединить яйца и желток, добавить оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Взбить миксером с насадкой венчик на средней скорости в течение 2-3 минут.
Добавить творог, взбить (если творог зернистый, его лучше предварительно перетереть через сито или пюрировать погружным блендером, чтобы не было больших комочков творога).
Затем добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить ещё минуты 2.
Сменить венчик на насадку "крюк" или дальше вымешивать вручную.
Добавить опару и половину муки. Перемешивать на средней скорости. Постепенно добавить всю оставшуюся муку. Муки может потребоваться чуть больше. Если тесто очень липкое, нужно добавить ещё 15-20 гр муки.
Общее время замеса теста - 20 минут. Тесто останется чуть липковатым.
Готовое тесто округлить и переложить в миску, смазанную тонким слоем растительного масла. Накрыть миску пищевой плёнкой. Поставить в холодильник на 12 часов.
Через 12 часов достать тесто из холодильника и дать ему согреться при комнатной температуре минут 20-30.
Изюм промыть, залить кипятком и оставить минут на 15. Либо с вечера замочите в алкоголе или в чае, или в соке.
Обсушить изюм на бумажном полотенце, чтобы оно впитало всю лишнюю влагу.
Изюм и цукаты обвалять в муке (1,5 чайных ложки), излишки муки стряхнуть. Добавить изюм и цукаты в тесто и тщательно перемешать.
Руки смазать растительным маслом, разделить тесто на 4 равные части (в рецепте использовались формы с диаметром дна 9 см, высотой 9 см). Можно использовать 5 форм.
Каждую часть собрать в шар, округлить и положить в форму, заполнив её на 1/3. Формы накрыть полотенцем или пищевой плёнкой и оставить при комнатной температуре на 1,5-2 часа.
Время подъёма будет зависеть от окружающей температуры. Тесто должно увеличиться в 2 раза.
Для смазывания куличей: яйцо комнатной температуры смешать с солью. Перед посадкой в духовой шкаф аккуратно смазать верх куличей яичной смесью.
Выпекать куличи в разогретой до 170 духовке 30-40 минут. Если верх куличей сильно зарумянится, следует накрыть их сверху листом фольги.
Готовность куличей проверить деревянной шпажкой: воткнутая в середину, она должна выходить сухой. Готовые куличи остудить на решётке.
Приготовить глазурь: яичный белок взбить при помощи миксера с сахарной пудрой (количество сахарной пудры зависит от желаемой густоты глазури), в самом конце добавить лимонный сок и ещё раз хорошо проработать миксером.
Готовую глазурь сразу нанести на остывшие куличи и украсить кондитерской посыпкой.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
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