Из данного количества теста получается 4 кулича (размер форм: диаметр дна - 9 см, высота - 9 см).

Сливочное масло, яйца и творог заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Приготовить опару: молоко подогреть до тёплого состояния (не выше 37 градусов), добавить дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 1-2 столовые ложки муки (из общего объёма), всё перемешать. Опара по консистенции должна быть как тесто на оладьи. Накрыть и оставить в тёплом месте минут на 30.



Если будете использовать сухие дрожжи, то так же сделайте опару.

Соотношение дрожжей 1:3, соответственно, сухих понадобится 7 грамм.