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Творожный кулич холодного брожения

Среда, 15 Апреля 2020 г. 08:01 + в цитатник
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Не многие отваживаются печь кулич самостоятельно, так как процесс приготовления занимает довольно продолжительное время. Предлагаю Вам, довольно простой рецепт кулича. Готовое тесто убирается в холодильник на 12 часов, поэтому можно тесто приготовить вечером, а испечь куличи утром. Тесто можно замесить как в кухонной машине, так и вручную. Творожные куличи получаются мягкими, воздушными, в меру сладкими и влажными.

Ингредиенты для «Творожный кулич холодного брожения»:
ТЕСТО
 
Мука пшеничная / Мука — 450 г
Дрожжи (свежие) — 20 г
Творог (9%) — 250 г
Сахар — 90 г
Ванильный сахар (10 гр) — 1 пакет.
Яйцо куриное — 2 шт
Желток яичный — 1 шт
Масло сливочное (82,5%) — 50 г
Соль — 1/4 ч. л.
Молоко — 70 мл
Изюм — 50 г
Цукаты — 50 г
ГЛАЗУРЬ
 
Белок яичный — 1 шт
Сахарная пудра — 120 г
Сок лимонный — 1 ст. л.
ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ
 
Яйцо куриное — 1 шт
Соль

Рецепт «Творожный кулич холодного брожения»:

Из данного количества теста получается 4 кулича (размер форм: диаметр дна - 9 см, высота - 9 см).
Сливочное масло, яйца и творог заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.
Приготовить опару: молоко подогреть до тёплого состояния (не выше 37 градусов), добавить дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 1-2 столовые ложки муки (из общего объёма), всё перемешать. Опара по консистенции должна быть как тесто на оладьи. Накрыть и оставить в тёплом месте минут на 30.

Если будете использовать сухие дрожжи, то так же сделайте опару.
Соотношение дрожжей 1:3, соответственно, сухих понадобится 7 грамм.

Готовая опара должна увеличиться в объёме в 2 раза.

В чаше миксера соединить яйца и желток, добавить оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Взбить миксером с насадкой венчик на средней скорости в течение 2-3 минут.
Добавить творог, взбить (если творог зернистый, его лучше предварительно перетереть через сито или пюрировать погружным блендером, чтобы не было больших комочков творога).
Затем добавить сливочное масло комнатной температуры и взбить ещё минуты 2.

Сменить венчик на насадку "крюк" или дальше вымешивать вручную.
Добавить опару и половину муки. Перемешивать на средней скорости. Постепенно добавить всю оставшуюся муку. Муки может потребоваться чуть больше. Если тесто очень липкое, нужно добавить ещё 15-20 гр муки.
Общее время замеса теста - 20 минут. Тесто останется чуть липковатым.
 

Готовое тесто округлить и переложить в миску, смазанную тонким слоем растительного масла. Накрыть миску пищевой плёнкой. Поставить в холодильник на 12 часов.
 

Через 12 часов достать тесто из холодильника и дать ему согреться при комнатной температуре минут 20-30.
 

Изюм промыть, залить кипятком и оставить минут на 15. Либо с вечера замочите в алкоголе или в чае, или в соке.
Обсушить изюм на бумажном полотенце, чтобы оно впитало всю лишнюю влагу.
Изюм и цукаты обвалять в муке (1,5 чайных ложки), излишки муки стряхнуть. Добавить изюм и цукаты в тесто и тщательно перемешать.

Руки смазать растительным маслом, разделить тесто на 4 равные части (в рецепте использовались формы с диаметром дна 9 см, высотой 9 см). Можно использовать 5 форм.
Каждую часть собрать в шар, округлить и положить в форму, заполнив её на 1/3. Формы накрыть полотенцем или пищевой плёнкой и оставить при комнатной температуре на 1,5-2 часа.
Время подъёма будет зависеть от окружающей температуры. Тесто должно увеличиться в 2 раза.

Для смазывания куличей: яйцо комнатной температуры смешать с солью. Перед посадкой в духовой шкаф аккуратно смазать верх куличей яичной смесью.
Выпекать куличи в разогретой до 170 духовке 30-40 минут. Если верх куличей сильно зарумянится, следует накрыть их сверху листом фольги.

Готовность куличей проверить деревянной шпажкой: воткнутая в середину, она должна выходить сухой. Готовые куличи остудить на решётке.

Приготовить глазурь: яичный белок взбить при помощи миксера с сахарной пудрой (количество сахарной пудры зависит от желаемой густоты глазури), в самом конце добавить лимонный сок и ещё раз хорошо проработать миксером.

Готовую глазурь сразу нанести на остывшие куличи и украсить кондитерской посыпкой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!



 
 
Рубрики:  ПАСХА
Моя_кулинарная_книга
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