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Манник с орехами, яблоком и корицей
Нежная и ароматная десертная выпечка, которую легко приготовить при помощи мультиварки. Классическое сочетание яблок и корицы, прекрасно дополняет грецкий орех. Такой десерт можно подать и на праздничный пасхальный стол!
Затем вылить оставшееся тесто и равномерно распределить. Выпекать манник я буду в мультиварке REDMOND, это очень удобно и всегда отличный результат. Выставим программу "выпечка" на 1 час.
По окончании программы, откроем мультиварку и дадим маннику немного остыть, минут 10. Затем выложить манник на блюдо.
Для праздничного варианта манник можно посыпать сахарной пудрой и оформить на Ваш вкус. Я украсила сахарными цветочками.
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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