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Манник с орехами, яблоком и корицей

Среда, 08 Апреля 2020 г. 09:12 + в цитатник
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Нежная и ароматная десертная выпечка, которую легко приготовить при помощи мультиварки. Классическое сочетание яблок и корицы, прекрасно дополняет грецкий орех. Такой десерт можно подать и на праздничный пасхальный стол!

Ингредиенты для «Манник с орехами, яблоком и корицей»:
Крупа манная — 1 стак.
Кефир — 1 стак.
Яйцо куриное — 2 шт
Сахар — 1 стак.
Корица — 0.5 ч. л.
Сода — 0.5 ч. л.
Яблоко — 2 шт
Орехи грецкие — 1 горст.

Рецепт «Манник с орехами, яблоком и корицей»:

Манную крупу залить кефиром и оставить минут на 15, набухнуть.

Тем временем яйца взбить с сахаром, добавить соль, соду, корицу и муку.

Тесто смешать с набухшей манной крупой.

Яблоки помыть, освободить от сердцевины и нарезать пластинками.

Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и на дно насыпать немного измельченных грецких орехов.

Вылить в чашу половину теста и выложить ровным слоем яблоки.

Затем вылить оставшееся тесто и равномерно распределить. Выпекать манник я буду в мультиварке REDMOND, это очень удобно и всегда отличный результат. Выставим программу "выпечка" на 1 час.

По окончании программы, откроем мультиварку и дадим маннику немного остыть, минут 10. Затем выложить манник на блюдо.

Для праздничного варианта манник можно посыпать сахарной пудрой и оформить на Ваш вкус. Я украсила сахарными цветочками.


Приятного аппетита!
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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