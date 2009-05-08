Нежная и ароматная десертная выпечка, которую легко приготовить при помощи мультиварки. Классическое сочетание яблок и корицы, прекрасно дополняет грецкий орех. Такой десерт можно подать и на праздничный пасхальный стол!

Ингредиенты для «Манник с орехами, яблоком и корицей»:

Крупа манная — 1 стак.

Кефир — 1 стак.

Яйцо куриное — 2 шт

Сахар — 1 стак.

Корица — 0.5 ч. л.

Сода — 0.5 ч. л.

Яблоко — 2 шт

Орехи грецкие — 1 горст.