Лучшие супы недели

Чтоб обед был веселей, выбирайте суп скорей! )

Вариаций сборной мясной солянки очень много. Очень вкусный суп с большим количеством мяса и копчёностей весьма популярен. Этот рецепт солянки с крупами отличается тем, что в солянку добавляется крупа, причём одновременно три вида - рис, перловка и гречка. Результат вас точно удивит!

Куриный суп с лапшой и яичными блинчиками станет прекрасным обедом для всей семьи. Кроме привычной лапши в суп с курицей добавляется нарезанный соломкой тонкий блинчик-омлет из яиц с молоком. Суп получается вкуснее и сытнее.

Запорожский капустняк варится на бульоне из жирной свинины, в данном случае - из рёбрышек. Главный компонент этого блюда, конечно, квашеная капуста. Суп варится с пшеном. И в этот суп-капустняк добавляется сало со специями или с чесноком и зеленью.

Борщ по-московски отличается от других видов борща тем, что в него кладут колбасные изделия - сосиски, ветчину или копчёную колбасу. Борщ со свининой и сосисками будет наваристым, более сытным и ароматным.

Привычный всем вкус супа с фрикадельками заиграет новыми красками, если добавить в него немного сливок. Сливочный суп с фрикадельками и вермишелью получается очень нежным. Мягкий сливочный оттенок делает довольно простой супчик намного интереснее.

Томатный суп со стручковой фасолью и болгарским перцем - очень лёгкий овощной суп. Это первое блюдо готовится без мяса, но получается ярким, насыщенным, ароматным. Без варки бульона суп готовится быстрее. Томаты используются консервированные, фасоль можно взять замороженную.

Простой куриный суп с консервированным горошком и яйцом станет приятным разнообразием в череде привычных первых блюд. Необычно в рецепте то, что варёные яйца добавляются в суп натёртым на тёрке и делают суп гуще и сытней, а вместе с морковью и зелёным горошком - ярче и аппетитней.

Еще больше рецептов найдется в нашей рубрике "Рецепты первых блюд". А также загляните в предыдущую подборку “Лучшие супы недели №13”.

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