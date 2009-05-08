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Куриные бедра "Накрахмаленные"
Погода на этой неделе немного порадовала. Мы же, не упуская момента, спешим насладиться вкусными шашлыками. Просто так, без повода, обыкновенный ужин. Решение возникло спонтанно, у меня, на всё - про всё, полтора часа. В помощь нам этот замечательный маринад. Который делает любое мясо мягким, сочным.
Время приготовления:
Количество порций: 5
|Готового блюда
|
ккал
1456.9 ккал
|
белки
130.6 г
|
жиры
83.2 г
|
углеводы
47.2 г
|Порции
|
ккал
291.4 ккал
|
белки
26.1 г
|
жиры
16.6 г
|
углеводы
9.4 г
|100 г блюда
|
ккал
186.8 ккал
|
белки
16.7 г
|
жиры
10.7 г
|
углеводы
6.1 г
Каждое бедрышко обмазываем маринадом, складываем в миску и оставляем на столе, пока будем разжигать угли в мангале.
Выкладываем бедрышки на решетку и отправляемся к мангалу. Соус забираем с собой и кисточку прихватите.
Проверяем жар рукой. Если вы не выдерживаете больше 8 сек на том уровне, как будут жариться шашлыки, значит жар готов.
Обжариваем с каждой стороны по 5 минут, чтобы корочка образовалась, так у нас сок не будет вытекать. А затем уже можно переворачивать туда-сюда. Не забываем каждые 10 минут обмазывать шашлык маринадом. Если прорвется огонь через угли, тушим его не водой, а солью.
Готовые шашлыки заворачиваем в фольгу и даем созреть 30 минут. Если вы будете сразу есть, то такой сочности не будет.
Не беспокойтесь, что он остынет. За это время в фольге он только распарится и все соки останутся внутри шашлыка.
К шашлыку не подают гарнир, только овощи, зелень и соусы.
Приятного аппетита!!!
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