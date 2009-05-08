Проверяем жар рукой. Если вы не выдерживаете больше 8 сек на том уровне, как будут жариться шашлыки, значит жар готов.

Обжариваем с каждой стороны по 5 минут, чтобы корочка образовалась, так у нас сок не будет вытекать. А затем уже можно переворачивать туда-сюда. Не забываем каждые 10 минут обмазывать шашлык маринадом. Если прорвется огонь через угли, тушим его не водой, а солью.