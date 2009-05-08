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Куриные бедра "Накрахмаленные"

Вторник, 31 Марта 2020 г. 08:13 + в цитатник
tanuuusa все записи автора

Куриные бедра "Накрахмаленные"

Рецепт: Куриные бедра Накрахмаленные

Погода на этой неделе немного порадовала. Мы же, не упуская момента, спешим насладиться вкусными шашлыками. Просто так, без повода, обыкновенный ужин. Решение возникло спонтанно, у меня, на всё - про всё, полтора часа. В помощь нам этот замечательный маринад. Который делает любое мясо мягким, сочным.

Ингредиенты для «Куриные бедра "Накрахмаленные"»:

  • Бедро куриное (1 кг 200 г - охлажденное) — 5 шт
  • Соевый соус (ТМ "Киккоман") — 70 мл
  • Яйцо куриное (если маленькие - 2 шт) — 1 шт
  • Горчица (в зёрнах) — 1 ст. л.
  • Крахмал картофельный — 1 ст. л.
  • Кунжут — 2 ч. л.
  • Перец черный (молотый) — 1/4 ч. л.
  • Перец красный жгучий — по вкусу
  • Карри — 1/4 ч. л.
  • Кориандр (молотый) — 1/4 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Время приготовления: 

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1456.9 ккал		 белки
130.6 г		 жиры
83.2 г		 углеводы
47.2 г
Порции
ккал
291.4 ккал		 белки
26.1 г		 жиры
16.6 г		 углеводы
9.4 г
100 г блюда
ккал
186.8 ккал		 белки
16.7 г		 жиры
10.7 г		 углеводы
6.1 г
 

 

Рецепт «Куриные бедра "Накрахмаленные"»:

Куриные бедра Накрахмаленные фото

Подготовим все ингредиенты, которые нам понадобятся. Кроме бедрышек, все входит в маринад.

Куриные бедра Накрахмаленные ингредиенты

Все для маринада складываем в мисочку и тщательно перемешиваем.

Куриные бедра Накрахмаленные Бедро куриное

Каждое бедрышко обмазываем маринадом, складываем в миску и оставляем на столе, пока будем разжигать угли в мангале.

Куриные бедра Накрахмаленные Соевый соус

Выкладываем бедрышки на решетку и отправляемся к мангалу. Соус забираем с собой и кисточку прихватите.

Куриные бедра Накрахмаленные Яйцо куриное

Проверяем жар рукой. Если вы не выдерживаете больше 8 сек на том уровне, как будут жариться шашлыки, значит жар готов.
Обжариваем с каждой стороны по 5 минут, чтобы корочка образовалась, так у нас сок не будет вытекать. А затем уже можно переворачивать туда-сюда. Не забываем каждые 10 минут обмазывать шашлык маринадом. Если прорвется огонь через угли, тушим его не водой, а солью.

Куриные бедра Накрахмаленные Горчица

Готовые шашлыки заворачиваем в фольгу и даем созреть 30 минут. Если вы будете сразу есть, то такой сочности не будет.
Не беспокойтесь, что он остынет. За это время в фольге он только распарится и все соки останутся внутри шашлыка.
К шашлыку не подают гарнир, только овощи, зелень и соусы.

Приятного аппетита!!!

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Рубрики:  блюда из птицы
Моя_кулинарная_книга
ШАШЛЫКИ
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