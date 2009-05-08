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ТОП-5 супов с фасолью
Первые блюда - неотъемлемая часть рациона каждого человека. Они оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм, ведь правильное питание - это залог здоровья, бодрости и сил.
Всем известно, что семейство бобовых, в частности фасоль, очень полезная вещь. Суп из фасоли станет прекрасным сытным обедом для всех. Вдобавок ко всему его приготовление не отнимает много сил.
Приготовление:
Фасоль замочить на ночь в прохладной воде. Утром отварить и процедить, оставив бульон. Затем ее необходимо обжарить, посолив, и поставить на огонь в той же воде.
Отдельно порезать кубиками бекон, лук, натереть морковку, накрошить перец и слегка на постном масле обжарить, в конце добавить муку, чеснок и томат. Пусть потушится несколько минут.
Затем полученную смесь высыпать к фасоли, добавив приправ.
После закипания со всеми ингредиентами нужно проварить суп еще минут 15. В конце добавить зелени.
Суп из фасоли в томатном соусе, рецепт которого очень прост, сможет стать отличным украшением стола и обязательно порадует всех членов семьи.
Что может быть проще приготовления супа из готовой консервированной фасоли? В продаже чаще всего встречается этот продукт в томатном соусе или без него. Для супа лучше всего отдать предпочтение фасоли в томате, поскольку блюдо получится насыщенней и наваристей.
Для начала потребуется отварить мясо. Займет это приблизительно 20 - 30 минут.
Затем, чтобы приготовить суп из консервированной фасоли в томатном соусе, добавить нарезанный картофель и варить до готовности. Следующий шаг - зажарка.
Нарезать лук, морковь и обжарить до румяного цвета на постном масле, после все отправить в суп варить
В самом конце блюдо следует посолить, добавить зелень, соль и половину 0,5 л банки фасоли в томате.
Проварить все несколько минут и можно выключать.
Блюдо получается очень вкусным, а главное сытным.
Для тех, которые следят за своим здоровьем и фигурой или же находятся на диете во время поста, прекрасным выходом из ситуации может стать постный томатный суп с фасолью. Готовится он те так долго, но в итоге блюдо получается вкусным, а главное полезным.
Для того, чтобы приготовить такой постный суп, следует начать с зажарки. Для этого взять алюминиевую кастрюлю, в которой будет вариться блюдо. На дно налить растительное масло, и поочередно обжарить лук, морковь, перец, затем томаты или помидоры, мелко порезанные, чеснок.
Далее влить воду и высыпать фасоль (воду из банки следует заранее слить).
Далее кипятить блюдо минут 10 и добавить рубленую зелень.
Каждая хозяйка знает, что самое сложное на кухне - это не приготовление пищи. Тяжелее всего придумать, что же новенького и интересного приготовить на день грядущий, чем же удивить своих близких. Томатный суп-пюре с фасолью - идеальный вариант в такой ситуации.
В сковороду вылить подсолнечное масло и поочередно обжарить грудку (мелко порезанную), лук с морковью, помидоры с перцем.
Высыпать полученную смесь в небольшую кастрюлю. Сюда же вылить воду и фасоль в томате, поставить на огонь и валить минут 15 - 20.
По желанию добавить специи и зелень.
После следует остудить блюдо и хорошо взбить блендером. В итоге должно получиться однородное пюре.
Такой суп-пюре получается очень нежным и воздушным
Для того, чтобы разнообразить свое повседневное мен можно добавить куриный суп с фасолью в томатном соусе.
Поставить на огонь 3-литровую кастрюлю с водой. Положить варить мясо. Когда оно будет наполовину готово, высыпать в суп мелко нарезанный картофель, соль и оставить варить.
В это время приступить к зажарке. Взять растительное и сливочное масло (50/50), обжарить на нем лук и морковь, затем высыпать нарезанные кубиками помидоры. Можно добавить лавровый лист. Пусть немного потушится.
Далее содержимое сковороды высыпать в бульон и добавить консервированную фасоль в томате, по желанию зелень.
Проварить еще 5 - 10 минут.
Приятного аппетита!
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