ТОП-5 супов с фасолью

Первые блюда - неотъемлемая часть рациона каждого человека. Они оказывают благоприятное воздействие на человеческий организм, ведь правильное питание - это залог здоровья, бодрости и сил.

Всем известно, что семейство бобовых, в частности фасоль, очень полезная вещь. Суп из фасоли станет прекрасным сытным обедом для всех. Вдобавок ко всему его приготовление не отнимает много сил.

Фасолевый суп без картофеля

Ингредиенты:

фасоль - около двух стаканов;

бекон или ветчиная колбаса - небольшой кусок

лук - 1 шт. (больших размеров)

мука - 1 ст.л.

перец сладкий - 2 шт. (крупных)

морковь - 1 шт.

томаты - 1 - 2 шт.

приправы - по вкусу

Приготовление:

Фасоль замочить на ночь в прохладной воде. Утром отварить и процедить, оставив бульон. Затем ее необходимо обжарить, посолив, и поставить на огонь в той же воде.

Отдельно порезать кубиками бекон, лук, натереть морковку, накрошить перец и слегка на постном масле обжарить, в конце добавить муку, чеснок и томат. Пусть потушится несколько минут.

Затем полученную смесь высыпать к фасоли, добавив приправ.

После закипания со всеми ингредиентами нужно проварить суп еще минут 15. В конце добавить зелени.

Суп из фасоли в томатном соусе, рецепт которого очень прост, сможет стать отличным украшением стола и обязательно порадует всех членов семьи.

Суп из консервированной фасоли

Что может быть проще приготовления супа из готовой консервированной фасоли? В продаже чаще всего встречается этот продукт в томатном соусе или без него. Для супа лучше всего отдать предпочтение фасоли в томате, поскольку блюдо получится насыщенней и наваристей.

Ингредиенты:

картофель - несколько шт.

морковь - 1 шт. (средняя)

лук - 1 шт.

фасоль в томате - 1 баночка

зелень - по вкусу

мясо (любое) - для бульона

Приготовление:

Для начала потребуется отварить мясо. Займет это приблизительно 20 - 30 минут.

Затем, чтобы приготовить суп из консервированной фасоли в томатном соусе, добавить нарезанный картофель и варить до готовности. Следующий шаг - зажарка.

Нарезать лук, морковь и обжарить до румяного цвета на постном масле, после все отправить в суп варить

В самом конце блюдо следует посолить, добавить зелень, соль и половину 0,5 л банки фасоли в томате.

Проварить все несколько минут и можно выключать.

Блюдо получается очень вкусным, а главное сытным.

Постный суп с фасолью

Для тех, которые следят за своим здоровьем и фигурой или же находятся на диете во время поста, прекрасным выходом из ситуации может стать постный томатный суп с фасолью. Готовится он те так долго, но в итоге блюдо получается вкусным, а главное полезным.

Ингредиенты:

вода - 2 л

фасоль белая консервированная - неполная 0,5 л банка

перец свежий - 1 шт.

томаты - 0,5 стак. или свежие помидоры - 2 шт.;

соль и перец - по вкусу

зелень, чеснок.- по вкусу

Приготовление:

Для того, чтобы приготовить такой постный суп, следует начать с зажарки. Для этого взять алюминиевую кастрюлю, в которой будет вариться блюдо. На дно налить растительное масло, и поочередно обжарить лук, морковь, перец, затем томаты или помидоры, мелко порезанные, чеснок.

Далее влить воду и высыпать фасоль (воду из банки следует заранее слить).

Далее кипятить блюдо минут 10 и добавить рубленую зелень.

Суп-пюре с фасолью

Каждая хозяйка знает, что самое сложное на кухне - это не приготовление пищи. Тяжелее всего придумать, что же новенького и интересного приготовить на день грядущий, чем же удивить своих близких. Томатный суп-пюре с фасолью - идеальный вариант в такой ситуации.

Ингредиенты:

куриная грудка - 1 шт.

лук, морковь - по 1 шт.

фасоль в томате - 800 г (консервированная)

специи, можно зелень - по вкусу

вода - 1 л

перец, помидоры (свежие) - по 1 шт.

Приготовление:

В сковороду вылить подсолнечное масло и поочередно обжарить грудку (мелко порезанную), лук с морковью, помидоры с перцем.

Высыпать полученную смесь в небольшую кастрюлю. Сюда же вылить воду и фасоль в томате, поставить на огонь и валить минут 15 - 20.

По желанию добавить специи и зелень.

После следует остудить блюдо и хорошо взбить блендером. В итоге должно получиться однородное пюре.

Такой суп-пюре получается очень нежным и воздушным

Суп с фасолью на курином бульоне

Для того, чтобы разнообразить свое повседневное мен можно добавить куриный суп с фасолью в томатном соусе.

Ингредиенты:

фасоль в томате - 0,5 л банка

куриное мясо - по вкусу

морковь и лук - по 1 шт. (для зажарки)

картофель - несколько шт.

помидоры свежие - 2 - 3 шт.

специи.- по вкусу

Приготовление:

Поставить на огонь 3-литровую кастрюлю с водой. Положить варить мясо. Когда оно будет наполовину готово, высыпать в суп мелко нарезанный картофель, соль и оставить варить.

В это время приступить к зажарке. Взять растительное и сливочное масло (50/50), обжарить на нем лук и морковь, затем высыпать нарезанные кубиками помидоры. Можно добавить лавровый лист. Пусть немного потушится.

Далее содержимое сковороды высыпать в бульон и добавить консервированную фасоль в томате, по желанию зелень.

Проварить еще 5 - 10 минут.

Приятного аппетита!







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