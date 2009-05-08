Салат "Король в гневе"

Необычное сочетание обычных продуктов и новый рецепт закусочного салата для семейного ужина на вашем столе. Обязательно попробуйте приготовить этот салат из отварной говядины, картофеля, свеклы, моркови и яблок.

Ингредиенты:

говядина (отварная) - 400 г

картофель (отварной) - 400 г

свекла (отварная) - 400 г

корейская морковь - 300 г

яблоко - 1 шт.

майонез - 250 г

зелень - для украшения

Приготовление:

Салат выкладывается слоями:

1 слой - охлажденное отварное мясо, порезанное тонкой соломкой.

2 слой - очищенное, натертое на терку яблоко, майонез.

3 слой - натертый на терке отварной картофель, майонез.

4 слой - натертая на терке отварная свекла.

5 слой - морковь по-корейски (слегка нарезаем, если она длинная).

6 слой - густой слой майонеза.

Как подавать

Украшаем зеленью по своему усмотрению и вкусу.

Приятного аппетита!



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