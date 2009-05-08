Пятница, 28 Февраля 2020 г. 10:46
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Galche все записи автора
Метки:
говядина
картофель
свекла
морковь по-корейски
яблоки
майонез
зелень
Салат "Король в гневе"
Необычное сочетание обычных продуктов и новый рецепт закусочного салата для семейного ужина на вашем столе. Обязательно попробуйте приготовить этот салат из отварной говядины, картофеля, свеклы, моркови и яблок.
Ингредиенты:
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говядина (отварная) - 400 г
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картофель (отварной) - 400 г
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свекла (отварная) - 400 г
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корейская морковь - 300 г
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яблоко - 1 шт.
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майонез - 250 г
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зелень - для украшения
Приготовление:
Салат выкладывается слоями:
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1 слой - охлажденное отварное мясо, порезанное тонкой соломкой.
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2 слой - очищенное, натертое на терку яблоко, майонез.
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3 слой - натертый на терке отварной картофель, майонез.
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4 слой - натертая на терке отварная свекла.
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5 слой - морковь по-корейски (слегка нарезаем, если она длинная).
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6 слой - густой слой майонеза.
Как подавать
Украшаем зеленью по своему усмотрению и вкусу.
Приятного аппетита!
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