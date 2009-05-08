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Салат "Король в гневе"

Пятница, 28 Февраля 2020 г. 10:46 + в цитатник
Galche все записи автора

Салат "Король в гневе"

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Необычное сочетание обычных продуктов и новый рецепт закусочного салата для семейного ужина на вашем столе. Обязательно попробуйте приготовить этот салат из отварной говядины, картофеля, свеклы, моркови и яблок.

Ингредиенты:

  • говядина (отварная) - 400 г
  • картофель (отварной) - 400 г
  • свекла (отварная) -  400 г
  • корейская морковь - 300 г
  • яблоко - 1 шт.
  • майонез - 250 г
  • зелень - для украшения

Приготовление:

Салат выкладывается слоями:

  • 1 слой - охлажденное отварное мясо, порезанное тонкой соломкой.
  • 2 слой - очищенное, натертое на терку яблоко, майонез.
  • 3 слой - натертый на терке отварной картофель, майонез.
  • 4 слой - натертая на терке отварная свекла.
  • 5 слой - морковь по-корейски (слегка нарезаем, если она длинная). 
  • 6 слой - густой слой майонеза.

Как подавать

Украшаем зеленью по своему усмотрению и вкусу.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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