Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, но не хочется возиться с тестом, то этот рецепт яблочного штруделя из лаваша именно для вас. Сколько раз уже готовила этот штрудель, мне никто не верит, что вместо теста в нем лаваш. И когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями вкусным, нежным и ароматным яблочным штруделем.

лаваш, яблоко, изюм, сухари панировочные, масло сливочное, сахар, корица молотая, яйца