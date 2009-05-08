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ПИРОГ из лаваша - более 30 лучших рецептов!

Понедельник, 17 Февраля 2020 г. 16:53 + в цитатник
Рецепты_блюд все записи автора

Пироги из лаваша

Фото к рецепту: "Рваный" пирог из лаваша с сыром и зеленью

Очень быстрый и простой пирог из лаваша с сыром и зеленью. Получается всегда.

 лаваш, брынза, сыр сулугуни, молоко, яйца, зелень укропа, лук зелёный, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Пирог "Улитка" из лаваша

Пирог "Улитка" из лаваша - превосходное и нехлопотное в приготовлении блюдо! Готовить его можно с любой начинкой, у меня сегодня начинка из капусты и фарша! Очень вкусно! Попробуйте!

 капуста белокочанная, лаваш, яйца, фарш мясной, чеснок, помидоры, сметана, соль, перец чёрный молотый, сыр тёртый, масло растительное, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой (на сковороде)

Ленивый пирог из лаваша с сыром, колбасой и помидором, приготовленный на сковороде - очень вкусный и оригинальный завтрак для всей семьи.

 лаваш, колбаса вареная, сыр твёрдый, помидоры, яйца, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с картошкой, сыром и зелёным луком

Сегодняшний рецепт специально для всех наших друзей, кто любит пироги с вкусной начинкой и хрустящей корочкой. И готовится очень быстро! Пирог из лаваша с картофелем, сыром и зелёным луком, классно получается! Повторяйте на здоровье и с удовольствием!

 лаваш, картофель отварной, сыр, лук зелёный, яйца, сметана, соль, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Яблочный штрудель из лаваша

Если вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, но не хочется возиться с тестом, то этот рецепт яблочного штруделя из лаваша именно для вас. Сколько раз уже готовила этот штрудель, мне никто не верит, что вместо теста в нем лаваш. И когда гости уже на пороге, а в холодильнике есть все ингредиенты, то уже через полчаса можно наслаждаться вместе с гостями вкусным, нежным и ароматным яблочным штруделем.

 лаваш, яблоко, изюм, сухари панировочные, масло сливочное, сахар, корица молотая, яйца
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с курицей и сыром (в духовке)

Очень вкусный и простой рецепт пирога из лаваша с начинкой из курицы и сыра! И те, кто попробуют его хоть раз, однозначно приготовят его ещё неоднократно! Ну и, конечно, поделятся рецептом закуски из лаваша со своими друзьями и близкими.

 лаваш, курица отварная, ветчина, лук репчатый, сыр плавленый, яйца, майонез, кетчуп, масло растительное
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша "А-ля пицца"

Быстрое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо из лаваша с ветчиной, овощами и сыром. Начинка для пирога "а-ля пицца" будет особенно вкусной и сочной, если добавить кетчуп и майонез.

 лаваш, ветчина, помидоры, огурцы маринованные, лук репчатый, сыр твёрдый, майонез, кетчуп, зелень петрушки
 
Фото к рецепту: Лавашный мясной пирог

Летом такие пироги очень удобно и выгодно готовить. Не возимся с тестом, готовим быстро, получается вкусно. Потом можно с собой куда-нибудь взять или дома с удовольствием перекусить.

 лаваш, мясо, морковь, лук репчатый, зелень петрушки, кефир, яйца, сыр твёрдый, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый, травы сухие итальянские
 
Фото к рецепту: Ленивые хачапури

Для хачапури не обязательно замешивать тесто, можно взять уже готовые тонкие листы лаваша, что значительно сократит время приготовления. Такие ленивые хачапури из лаваша - идеальный вариант для тех, кто не любит возиться с тестом.

 лаваш, сыр, творог, яйца, кефир, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с капустой

Сегодня готовим сытный и красивый пирог с капустной начинкой. Для реализации этого рецепта не нужно замешивать тесто, его с успехом заменит тонкий лаваш. Если нужно сэкономить время на приготовлении еды, пирог из лаваша - лучший вариант!

 лаваш, капуста белокочанная, морковь, лук репчатый, масло подсолнечное, яйца, сметана, молоко, соль, перец чёрный молотый, паприка молотая
 
Фото к рецепту: Ленивый пирог из лаваша с сыром и творогом

Простые и вкусные рецепты - наше всё! За несколько минут приготовим очень вкусное блюдо. Ароматное, сытное, можно накормить всю семью. Пирог из лаваша с сыром и творогом! Ленивый рецепт, специально для выходного дня!

 лаваш, кефир, яйца, сыр твёрдый, творог, зелень петрушки, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с сыром, грибами и ветчиной

Тонкий лаваш стал настоящей находкой для кулинаров, поскольку он прекрасно справляется с ролью основы для пирогов. Сегодня я расскажу вам, как приготовить пирог из лаваша с сыром, грибами и ветчиной, запеченный в духовке. Этот рецепт пирога довольно прост, тем не менее пирог из лаваша способен удовлетворить даже самого капризного гурмана.

 лаваш, сыр сулугуни, шампиньоны, ветчина, яйца, майонез, томат-паста, масло растительное
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с сыром и творогом

Этот оригинальный пирог из лаваша готовить вовсе не сложно. Внутри у него ароматная начинка из творога и двух видов сыра. Пирог мягкий и сочный, с хрустящей корочкой. Он имеет шикарный вид, напоминающий букет роз. А чтобы попробовать такой пирог, не нужен нож, достаточно лишь оторвать «розочку» из букета и насладиться его замечательным вкусом.

 лаваш, творог, брынза, сыр твёрдый, яйца, зелень укропа, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с фаршем

Румяный, сочный и аппетитный пирог из лаваша с фаршем станет вашим коронным блюдом, если вы подадите его на ужин. Таким бюджетным мясным пирогом можно запросто накормить всю семью досыта!

 лаваш, фарш мясной, лук репчатый, сыр твёрдый, перец чили, перец сладкий, кетчуп, сметана, яйца, масло растительное, соль, перец
 
Фото к рецепту: Пирог с мясом и сыром, из лаваша

Взяв на заметку этот рецепт, можно быстро и без особых хлопот порадовать родных румяным пирогом из лаваша, с мясом и сыром.

 лаваш, фарш свиной, сливки, яйца, лук репчатый, сыр твёрдый, соль, перец чёрный молотый, специи
 
Фото к рецепту: Рулет из лаваша с мясом и картошкой

Сегодня приготовим пирог, но тесто заводить не будем! Приготовим любимую начинку из мяса и картофеля, а вместо теста возьмём лаваш! Получается очень быстро и очень вкусно! Понравилось всем, буду готовить ещё!

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Фото к рецепту: Пирог из лаваша с яблоками

Этот яблочный пирог можно отнести к "ленивым", так как тесто готовить не придётся - его роль выполняет тонкий лаваш. Рекомендую посыпать яблочную начинку сахаром, смешанным с молотой корицей. Хотя и без корицы получается очень вкусный и ароматный пирог из лаваша с яблоками.

 лаваш, яблоко, молоко, яйца, сахар, пудра сахарная
 
Фото к рецепту: Фальшивая баница из лаваша

Если вы любите ачму, баницу и такого рода пироги, то этот рецепт точно для вас. Готовится пирог из лаваша с творогом за считанные минуты, а результат вас сильно удивит своим вкусом. Я готовила много вариантов ленивой баницы и ачмы, но этот рецепт стал моим фаворитом.

 творог, лаваш, яйца, сметана, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с сыром, брынзой и зеленью

Хочу вам предложить рецепт потрясающего сырного пирога на скорую руку! Это пирог из лаваша, что значительно упрощает весь процесс готовки. Зелёный лук и укроп делают этот пирог с сыром очень ароматным!

 сыр твёрдый, брынза, лаваш, яйца, молоко, масло подсолнечное, лук зелёный, зелень укропа, паприка молотая, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша

Красивый внешне и очень вкусный пирог из лаваша с сыром и зеленью - отличная выпечка для завтрака.

 брынза, сыр твёрдый, лаваш, укроп, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Лаваш с курицей

Минимум времени для приготовления пирога из лаваша, а успех вам гарантирован. Лаваш с курицей, грибами и сыром с хрустящей корочкой мгновенно исчезает с тарелки. Попробуйте сделать и удивить родных своим кулинарным мастерством.

 лаваш, куриная грудка, сыр твёрдый, лук репчатый, морковь, шампиньоны, яйца, сметана, смесь, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с курицей, грибами и сыром

Простой способ приготовления очень вкусного пирога без замеса теста. Хрустящая основа из лаваша, сочная начинка из курицы, грибов и сыра, ароматная заливка – все прекрасно сочетается между собой, создавая единый и неповторимый вкус.

 лаваш, масло сливочное, куриное филе, шампиньоны свежие, лук репчатый, сыр твёрдый, чеснок, соль, перец чёрный молотый, молоко, мука, яйца, соль, разрыхлитель...
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с картофелем, творогом и сыром (на сковороде)

Оригинальный "ленивый пирог" из лаваша с картофелем, творогом и сыром фета готовится на сковороде и получается невероятно вкусным и сытным. Такой пирог немного похож на пироги из слоёного теста. Попробуйте приготовить!

 лаваш, картофель, творог, сыр, яйца, молоко, соль, перец чёрный молотый, зелень петрушки, масло растительное
 
Фото к рецепту: Мясной пирог "Ленивец" в мультиварке

"Ленивый", но в то же время большой и сытный пирог из тонких лавашей с мясной начинкой - отличное блюдо для обеда! Мясной пирог "Ленивец" не требует много вашего времени и затрат, зато в итоге порадует всех своим отменным вкусом, который, кстати, напоминает вкус пельменей.

 фарш свиной, лук репчатый, лаваш, яйца, майонез, соль, перец чёрный молотый, масло подсолнечное, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Ачма из лаваша с сыром, в мультиварке

Сегодня вашему взору предстанет простейший рецепт пирога из лаваша с сыром. Это невероятно вкусное блюдо, которое по вкусу очень напоминает ачму. Готовится ачма из лаваша по этому рецепту в мультиварке.

 лаваш, сыр сулугуни, брынза, кефир, яйца, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с морковью и яблоком

Вкусный и полезный, необычный и простой в приготовлении пирог из лаваша с творогом, яблоками и морковью. Вы можете угощать им и взрослых, и детей - пирог с хрустящим лавашом и яркой, сочной творожной начинкой должен всем понравиться.

 лаваш, творог, морковь, яблоко, сметана, сахар, лимон, яйцо куриное
 
Фото к рецепту: Ленивый пирог из лаваша с вишней и заварным кремом

Простой и быстрый рецепт ленивого пирога из лаваша с вишней и заварным кремом. Сладкий заварной крем, кисло-сладкая вишня и тонкое хрустящее "тесто" - это очень вкусное сочетание. Благодаря смазыванию лаваша яйцом с ванильным сахаром он приобретает абсолютно новый вкус и похож на хрустящие тонкие вафли. Пирог потрясающе вкусный и до безумия простой в приготовлении.

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Фото к рецепту: Пирог с куриным мясом, острым перцем и сыром

Для этого пирога не нужно замешивать тесто, в качестве основы используется лепешка тортилья или лаваш, а для начинки понадобится куриное мясо, острый перец, сыр и специи.

 мучные тортильяс (мексиканская кухня), лаваш, масло растительное, мясо куриное, сыр чеддер, зелень кинзы, перец острый, соль, перец чёрный молотый, яйца, молоко, мука...
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша со свёклой и брынзой

Невероятно простой и быстрый пирог из лаваша со свёклой и брынзой. Чтобы приготовить такой необычный пирог, понадобится всего три ингредиента. Великолепный перекус, обед или лёгкий ужин. А если отварить свёклу с вечера, получится быстрый, вкусный и правильный завтрак!

 лаваш, свекла, брынза
 
Фото к рецепту: Пирог из лаваша с овощами и грибами

Очень необычный и вкусный ленивый пирог из лаваша, листы которого прослаиваются овощами, грибами и сыром. Запекание в духовке делает пирог мягким и сочным.

 лаваш, баклажан, лук, помидоры, чеснок, грибы, сыр твёрдый, лук зелёный, петрушка, укроп, масло растительное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Быстрый пирог из лаваша

Очень быстрый рецепт приготовления вкусного пирога из лаваша. Пирог получается одинаково вкусным при готовке как на сковороде, так и в мультиварке или духовке. Приготовление этого блюда под силу даже начинающему кулинару.

 сыр твёрдый, брынза, кефир, яйца, лаваш, укроп
 
Фото к рецепту: Ачма быстрого приготовления

Ачма - очень вкусный грузинский пирог, на приготовление которого, к сожалению, уходит много времени. Я же предлагаю простой вариант ачмы, с использованием лаваша. На вкусе пирога с сыром такая замена отражается не сильно, а процесс приготовления упрощается в разы. Этот вариант хачапури вполне можно быстренько приготовить к ужину или удивить внезапных гостей.

 лаваш, сыр сулугуни, сыр, брынза, творог, яйцо куриное, кефир, масло сливочное, соль
 

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Рубрики:  пироги
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