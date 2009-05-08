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Запеченная свинина с грецким орехом
Замечательный рецепт незабываемой свинины с грецким орехом, который я нашла в нэте (автор этого рецепта - Мария Бральнина). Такое мясо прекрасно подойдет как на праздничный стол, так и на повседневный, поскольку его достаточно просто и не очень затратно готовить, а вкус и вид несомненно порадует вас и ваших гостей.
Свинину нарезаем на порционные куски, отбиваем, выкладываем на смазанный растительным маслом противень, солим и перчим.
Сверху посыпаем каждый кусок измельчёнными грецкими орехами.
Я добавляла ещё и кедровый. Буквально по 7-10 ядрышек на каждый кусочек.
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