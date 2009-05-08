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Запеченная свинина с грецким орехом

Суббота, 18 Января 2020 г. 09:46 + в цитатник
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Замечательный рецепт незабываемой свинины с грецким орехом, который я нашла в нэте (автор этого рецепта - Мария Бральнина). Такое мясо прекрасно подойдет как на праздничный стол, так и на повседневный, поскольку его достаточно просто и не очень затратно готовить, а вкус и вид несомненно порадует вас и ваших гостей.

Ингредиенты для «Запеченная свинина с грецким орехом»:
Свинина (В рецепте указана корейка. Я же готовила дикое мясо (получилось вкусно, но суховато)) — 600 г
Сметана — 100 г
Орехи грецкие (очищенные) — 100 г
Сыр твердый — 150 г
Соль (перец) — по вкусу

Рецепт «Запеченная свинина с грецким орехом»:

Свинину нарезаем на порционные куски, отбиваем, выкладываем на смазанный растительным маслом противень, солим и перчим.

На каждый кусок мяса выкладываем по 1 чайной ложке сметаны и распределяем её по всему кусочку.

Сверху посыпаем каждый кусок измельчёнными грецкими орехами.
Я добавляла ещё и кедровый. Буквально по 7-10 ядрышек на каждый кусочек.

Трём сыр на мелкой терке и посыпаем сверху на мясо.

Запекаем в духовке при температуре 200 С 25-30 минут.

Подаём с овощным гарниром.

Приятного аппетита!

 
Рубрики:  блюда из свинины
Моя_кулинарная_книга
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