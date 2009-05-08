Замечательный рецепт незабываемой свинины с грецким орехом, который я нашла в нэте (автор этого рецепта - Мария Бральнина). Такое мясо прекрасно подойдет как на праздничный стол, так и на повседневный, поскольку его достаточно просто и не очень затратно готовить, а вкус и вид несомненно порадует вас и ваших гостей.

Ингредиенты для «Запеченная свинина с грецким орехом»:

Свинина (В рецепте указана корейка. Я же готовила дикое мясо (получилось вкусно, но суховато)) — 600 г

Сметана — 100 г

Орехи грецкие (очищенные) — 100 г

Сыр твердый — 150 г

Соль (перец) — по вкусу