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Плов для ленивых с курицей

Пятница, 17 Января 2020 г. 10:49 + в цитатник
Galche все записи автора

Плов для ленивых с курицей

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Простой рецепт приготовления вкусного плова с курицей будет очень кстати, когда у вас мало времени для готовки. При приготовлении этого плова не забудьте про мускатный орех, он придаст блюду потрясающий аромат.

Ингредиенты:

  • филе (куриное) - 300 г
  • рис - 1,5 ст.
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • сливки (35%) - 100 мл
  • соль, перец - по вкусу
  • мускатный орех - 1 - 2 г

Приготовление:

Куриное филе, лук и морковь промыть. Филе нарезать кусочками, лук - кубиками, морковь измельчить на терке.

Рис промыть, залить кипятком, посолить и варить 15 - 20 минут, слить воду и охладить.

На сковороде с растительным маслом обжарить куриное филе.

На сковороду Налить в сковороду немного оливкового масла, разогреть, высыпать лук и жарить в течение 3 - 5 минут. Добавить морковь и жарить еще 3 минуты.

К поджаренным овощам добавить отваренный рис, залить сливками, посолить и поперчить по вкусу. Добавить мускатный орех и тушить до тех пор, пока не выпарится жидкость.

Совет: рис для плова лучше не доваривать, тогда блюдо получится более рассыпчатым. К ленивому плову можно подать соевый соус, который только подчеркнет вкус блюда.

Как подавать

Готовый рис разложить по тарелкам и подать к столу.

Приятного аппетита!
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Источник

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Серия сообщений "ПЛОВ":
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