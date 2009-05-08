|
Плов для ленивых с курицей
Простой рецепт приготовления вкусного плова с курицей будет очень кстати, когда у вас мало времени для готовки. При приготовлении этого плова не забудьте про мускатный орех, он придаст блюду потрясающий аромат.
Ингредиенты:
Приготовление:
Куриное филе, лук и морковь промыть. Филе нарезать кусочками, лук - кубиками, морковь измельчить на терке.
Рис промыть, залить кипятком, посолить и варить 15 - 20 минут, слить воду и охладить.
На сковороде с растительным маслом обжарить куриное филе.
На сковороду Налить в сковороду немного оливкового масла, разогреть, высыпать лук и жарить в течение 3 - 5 минут. Добавить морковь и жарить еще 3 минуты.
К поджаренным овощам добавить отваренный рис, залить сливками, посолить и поперчить по вкусу. Добавить мускатный орех и тушить до тех пор, пока не выпарится жидкость.
Совет: рис для плова лучше не доваривать, тогда блюдо получится более рассыпчатым. К ленивому плову можно подать соевый соус, который только подчеркнет вкус блюда.
Готовый рис разложить по тарелкам и подать к столу.
Приятного аппетита!
Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт
Серия сообщений "ПЛОВ":Моя_кулинарная_книгаЧасть 1 - РЕЦЕПТЫ ПЛОВА И ВСЕ 17224 ЗАКЛАДКИ ПО КУЛИНАРИИ!!!
Часть 2 - Плов с тыквой и яблоками
...
Часть 31 - Рецепт Настоящего Узбекского ПЛОВА
Часть 32 - Плов с курицей - ароматное и очень сытное блюдо
Часть 33 - Плов для ленивых с курицей
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]