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Салат "Мясной сюрприз" (легко, быстро и вкусно)
Вкусный и сытный салат из ветчины, сыра и грибов - легко украсит Рождественский стол!
Ингредиенты:
Приготовление:
Ветчину и сыр нарезать брусочками, а 50 г сыра натереть на тёрке.
Шампиньоны не крупно нарезать и обжарить.
Смешать ветчину, сыр с жаренными грибами и заправить майонезом.
Посолить и поперчить по вкусу.
Готовый салат выложить в салатник горкой, разровнять, украсить кусочками грибов и тертым сыром.
Приятного аппетита!
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