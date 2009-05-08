С Рождеством, всех поздравляю!

Салат "Мясной сюрприз" (легко, быстро и вкусно)

Вкусный и сытный салат из ветчины, сыра и грибов - легко украсит Рождественский стол!

Ингредиенты:

сыр - 200 г

ветчина - 200 г

шампиньоны - 150 г

майонез - 150 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Приготовление:

Ветчину и сыр нарезать брусочками, а 50 г сыра натереть на тёрке.

Шампиньоны не крупно нарезать и обжарить.

Смешать ветчину, сыр с жаренными грибами и заправить майонезом.

Посолить и поперчить по вкусу.

Как и с чем подавать

Готовый салат выложить в салатник горкой, разровнять, украсить кусочками грибов и тертым сыром.

Приятного аппетита!



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