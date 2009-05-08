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Салат "Мясной сюрприз" (легко, быстро и вкусно)

Вторник, 07 Января 2020 г. 10:42 + в цитатник
Galche все записи автора

С Рождеством, всех поздравляю!

Салат "Мясной сюрприз" (легко, быстро и вкусно)

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Вкусный и сытный салат из ветчины, сыра и грибов - легко украсит Рождественский стол!

Ингредиенты:

  • сыр - 200 г
  • ветчина - 200 г
  • шампиньоны - 150 г
  • майонез - 150 г
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Приготовление:

Ветчину и сыр нарезать брусочками, а 50 г сыра натереть на тёрке.

Шампиньоны не крупно нарезать и обжарить.

Смешать ветчину, сыр с жаренными грибами и заправить майонезом.

Посолить и поперчить по вкусу.

Как и с чем подавать

Готовый салат выложить в салатник горкой, разровнять, украсить кусочками грибов и тертым сыром.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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