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Чешский рецепт свиной рульки

Понедельник, 06 Января 2020 г. 10:30 + в цитатник
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Ингредиенты:
Рулька свиная
Пиво пшеничное 1.5 — 2 литра
Капуста свежая 0.7 — 1 кг.
Капуста квашеная 0.7 — 1 кг.
Лук репчатый 1 — 2 шт.
Морковь 2 — 3 шт.
Яблоки зеленые 1 — 2 шт.
Корень сельдерея 0.2 — 0.3кг.
Соль, черный перец, тмин, лавровый лист
Чернослив 0.5 стакана (мы делали без него)
 
Приготовление:
 
Обрезаем с рульки немного шкурки… она нам в дальнейшем понадобится.
Саму рульку укладываем в кастрюльку, туда же добавляем 1-2 лавровых листа, целиком очищенный лук, и все это заливаем пивком так, чтобы рульку закрыть до половины.
 


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А затем все это содержимое нужно довести до кипения… убавить огонь и варить на медленном огне 1.5-2 часа. В зависимости от веса рульки. Во время варки, чтобы она равномерно сварилась… переворачивайте ее.

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А теперь нашинкуем капустку… соединим ее с квашеной, добавим черного перца и тмина
 

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Теперь, когда подошло время, нужно вытащить рульку из кастрюльки, дать ей остыть.
Бульон-пиво вылить в другую посудину. А на дно кастрюли положить те шкурки с салом, которые мы срезали, чтобы ничего не пригорело. Затем крупно нарезанный корень сельдерея, часть капусты, морковь и яблоки дольками. Если рулька уже остыла, натираем ее крупной солью и черным перцем.

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Выкладываем рульку на подушечку из капусты и заливаем вот тем бульоном-пивом
 

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Готовить рульку в этой вкусно-ароматной смеси нужно еще 1.5-2 часа. Но за час до окончания варки положите рядом с рулькой картошечку… хорошо помытую… чистить не нужно. В этом рецепте было указано, что картошка должна лежать на капустке, не нужно ее туда закапывать.
 
Конечно же Вам покажется этот процесс ну уж ОООЧЧЕНЬ долгим, как впрочем и мне. Но это только кажется. Ведь не нужно эти 4 часа стоять у плиты, за это время я приготовила пирог к чаю. В итоге у вас получится вкуснющая рулька с ароматной капусткой. Каждый кусочек так и тает во рту.
 

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Когда я рассказывала этот рецепт своим подругам, то они задавали такой вопрос «Ну зачем так долго тушить? Ведь в фольге она за час будет готова» А я и не знаю, зачем. Наверное, прочитав в этом рецепте вот такую информацию, я как-то на нее и клюнула))
 
«Рулька содержит много соединительной ткани (в ней много коллагена).
Белки при нагревании теряют способность удерживать влагу, а коллаген при длительной тепловой обработки наоборот УВЕЛИЧИВАЕТ способность к влагопоглощению. Поэтому, если мясо, богатое коллагеном, жарить или запекать, то оно становится суше, а если его длительное время варить, то оно сначала потеряет соки, затем начинает этим своим коллагеном, как губка, впитывать их обратно из бульона и становится сочнее.
Кусочки такого мяса на вилке дрожат, как желе, они восхитительны»
 


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Ну вот как-то так. Всем приятного аппетита.

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Рубрики:  блюда из свинины
Моя_кулинарная_книга
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