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Ликер из хурмы за 2 дня

Воскресенье, 05 Января 2020 г. 15:53 + в цитатник
Galche все записи автора

Ликер из хурмы за 2 дня

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Вкусный коктейль из хурмы вы можете приготовить за считанные минуты.

Ингредиенты:

  • водка - 500 мл
  • хурма - 250 г
  • лимон - 1 шт.
  • сахар - 50 г

Приготовление:

Хурму помыть, извлечь плодоножку, порезать, сложить в емкость для настаивания — стеклянную бутылку или банку.

Лимон ошпарить кипятком, снять цедру и добавить к хурме.

Выдавить в банку сок из половинки лимона.

Добавить спиртовую основу (вместо водки можно использовать также коньяк, спирт 40 - 45%, самогон) и сахар.

Настаивать два или несколько дней.

Как и с чем подавать

Перед использованием процедить.
 
Приятного аппетита!
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Рубрики:  напитки, коктейли, морсы
Моя_кулинарная_книга
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