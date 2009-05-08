Ликер из хурмы за 2 дня

Вкусный коктейль из хурмы вы можете приготовить за считанные минуты.

Ингредиенты:

водка - 500 мл

хурма - 250 г

лимон - 1 шт.

сахар - 50 г

Приготовление:

Хурму помыть, извлечь плодоножку, порезать, сложить в емкость для настаивания — стеклянную бутылку или банку.

Лимон ошпарить кипятком, снять цедру и добавить к хурме.

Выдавить в банку сок из половинки лимона.

Добавить спиртовую основу (вместо водки можно использовать также коньяк, спирт 40 - 45%, самогон) и сахар.

Настаивать два или несколько дней.

Как и с чем подавать

Перед использованием процедить.

Приятного аппетита!



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