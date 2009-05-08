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Ликер из хурмы за 2 дня
Вкусный коктейль из хурмы вы можете приготовить за считанные минуты.
Ингредиенты:
Приготовление:
Хурму помыть, извлечь плодоножку, порезать, сложить в емкость для настаивания — стеклянную бутылку или банку.
Лимон ошпарить кипятком, снять цедру и добавить к хурме.
Выдавить в банку сок из половинки лимона.
Добавить спиртовую основу (вместо водки можно использовать также коньяк, спирт 40 - 45%, самогон) и сахар.
Настаивать два или несколько дней.
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|напитки, коктейли, морсы
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