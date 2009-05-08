Среда, 01 Января 2020 г. 09:24
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Пирог к чаю
ИНГРЕДИЕНТЫ
манная крупа – 180 гр.
кефир – 250 мл.
сахар – 180 гр.
мед – 90 гр. (2 ст.л. )
яйцо – 3 шт.
мука – 150 гр.
сода – 1/2 ч.л.
изюм – 100 гр.
для глазури:
сметана 20% - 3 ст.л.
сахар – 1 ст.л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Манку зальем кефиром и дадим постоять.
Яйца взбиваем с сахаром и добавляем к манке, сюда же мед, сода, мука.
Замешиваем тесто.
Выпекаем при 180 градусах 30-35 минут.
Сметану смешаем с сахаром и смажем пирог.
ПОШАГОВЫЕ ФОТО РЕЦЕПТА
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