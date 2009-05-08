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Сегодня мои дорогие расскажу Вам как приготовить минтай по-гречески. Минтай получается сочный. ароматный и очень вкусный. Овощи словно идеально для него подобраны.
Ингредиенты:
6 филе минтая;
4 луковицы;
4-5 штук моркови;
1 небольшой корень сельдерея;
3 корня петрушки;
1 пучок зелени петрушки;
150 г томатной пасты;
Молотый черный перец;
Соль по вкусу;
Растительное масло для обжарки;
Для панировки.
3 яйца;
2-3 столовой л. муки;
панировочные сухари.
Минтай по-гречески. Пошаговый рецепт
Приготовление: овощи очистить, вымыть. морковь, корень петрушки и сельдерея натереть на крупной тёрке. Лук мелко нарубить, выложить в сотейник с 4 ст. л. разогретого растительного масла, обжарить до зарумянивания.
Всыпать корнеплоды, влить 3 ст. л. воды, протушить под крышкой на умеренном огне на протяжении 20 мин, периодически помешивая.
Добавить мелко нарезанную петрушку и томатную пасту, посолить, поперчить, перемешать, прокипятить в течении 5 мин.
Яйца взбить, в другую емкость всыпать панировочные сухари.
Филе минтая промыть, обсушить, посолить, поперчить, обвалять в муке, окунуть в яичную массу, запанировать в сухарях, обжарить на растительном масле с двух сторон до зарумянивания. затем накрыть рыбу овощной массой, потомить под крышкой на протяжении 5-7 мин.
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