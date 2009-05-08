Сегодня мои дорогие расскажу Вам как приготовить минтай по-гречески. Минтай получается сочный. ароматный и очень вкусный. Овощи словно идеально для него подобраны.

Ингредиенты:

6 филе минтая;

4 луковицы;

4-5 штук моркови;

1 небольшой корень сельдерея;

3 корня петрушки;

1 пучок зелени петрушки;

150 г томатной пасты;

Молотый черный перец;

Соль по вкусу;

Растительное масло для обжарки;

Для панировки.

3 яйца;

2-3 столовой л. муки;

панировочные сухари.

Минтай по-гречески. Пошаговый рецепт

Приготовление: овощи очистить, вымыть. морковь, корень петрушки и сельдерея натереть на крупной тёрке. Лук мелко нарубить, выложить в сотейник с 4 ст. л. разогретого растительного масла, обжарить до зарумянивания.

Всыпать корнеплоды, влить 3 ст. л. воды, протушить под крышкой на умеренном огне на протяжении 20 мин, периодически помешивая.

Добавить мелко нарезанную петрушку и томатную пасту, посолить, поперчить, перемешать, прокипятить в течении 5 мин.

Яйца взбить, в другую емкость всыпать панировочные сухари.

Филе минтая промыть, обсушить, посолить, поперчить, обвалять в муке, окунуть в яичную массу, запанировать в сухарях, обжарить на растительном масле с двух сторон до зарумянивания. затем накрыть рыбу овощной массой, потомить под крышкой на протяжении 5-7 мин.

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