шаг 3

Добавьте кориандр и соль, влейте укус и оставьте настаиваться на 2–3 дня, время от времени перемешивая аджику. Разложите по банкам, налейте сверху тонкий слой растительного масла и закройте. Храните в прохладном темном месте.