Вторник, 19 Августа 2014 г. 10:25
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Метки:
Грузинская аджика
На 2 восьмисотграммовые банки
Что нужно:
1 кг красного перца чили
500 г сладкого красного перца
100 г чеснока
по 50 г кинзы, зелени сельдерея и петрушки
30 мл уксуса
1 ч. л. молотого кориандра
250 г крупной нейодированной соли
растительное масло
Что делать:
шаг 1
Чили разложите на большом подносе и подвяльте в тени, 3 суток. Затем смажьте руки растительным маслом или наденьте перчатки и удалите плодоножки.
шаг 2
Вскипятите уксус и остудите. Прокрутите все подготовленные продукты через мясорубку или измельчите в кухонном комбайне, тщательно перемешайте деревянной ложкой.
шаг 3
Добавьте кориандр и соль, влейте укус и оставьте настаиваться на 2–3 дня, время от времени перемешивая аджику. Разложите по банкам, налейте сверху тонкий слой растительного масла и закройте. Храните в прохладном темном месте.
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