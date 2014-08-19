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Грузинская аджика

Вторник, 19 Августа 2014 г. 10:25 + в цитатник
Ipola все записи автора

На 2 восьмисотграммовые банки
Что нужно:
 
1 кг красного перца чили
500 г сладкого красного перца
100 г чеснока
по 50 г кинзы, зелени сельдерея и петрушки
30 мл уксуса
1 ч. л. молотого кориандра
250 г крупной нейодированной соли
растительное масло

Что делать:

Грузинская аджика. Шаг 0

шаг 1

Чили разложите на большом подносе и подвяльте в тени, 3 суток. Затем смажьте руки растительным маслом или наденьте перчатки и удалите плодоножки.

 

Грузинская аджика. Шаг 1

шаг 2

Вскипятите уксус и остудите. Прокрутите все подготовленные продукты через мясорубку или измельчите в кухонном комбайне, тщательно перемешайте деревянной ложкой.

 

Грузинская аджика. Шаг 2

шаг 3

Добавьте кориандр и соль, влейте укус и оставьте настаиваться на 2–3 дня, время от времени перемешивая аджику. Разложите по банкам, налейте сверху тонкий слой растительного масла и закройте. Храните в прохладном темном месте.
 

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Рубрики:  соусы
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 126 раз
Понравилось: 18 пользователям
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Ювита   обратиться по имени Вторник, 19 Августа 2014 г. 16:36 (ссылка)
спасибо за рецепт!!!!!!
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Вторник, 19 Августа 2014 г. 16:37ссылка
Ipola
на здоровье!
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