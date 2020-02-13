Записи Друзья Комментарии
ПРИГОТОВИМ И СЪЕДИМ
Аватар ПРИГОТОВИМ_И_СЪЕДИМ

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ПРИГОТОВИМ_И_СЪЕДИМ

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.02.2009
Записей: 9879
Комментариев: 9001
Написано: 19692


ЗАПЕКАНКА из рыбы - только лучшие рецепты!

Среда, 12 Февраля 2020 г. 17:44 + в цитатник
Рецепты_блюд все записи автора

Рыбные запеканки

Фото к рецепту: Запеканка с рыбой и картофелем

Рецепт нежнейшей запеканки с рыбой и картофелем в яичной заливке! Благодаря яичной заливке запеканка получается невероятно нежной, сочной и вкусной!

 филе рыбы, картофель, морковь, яйца, молоко, приправа, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Быстрый рыбный пирог

Рыбный пирог-запеканка - простое и быстрое в приготовлении рыбное блюдо. Вкусное и красивое настолько, что вполне достойно праздничного стола!

 рыба морская, яйца, сметана, лук репчатый, масло растительное, зелень укропа, зелень петрушки, соль, перец
 
Фото к рецепту: Запеканка из картофеля с рыбой

Моя любимая запеканка картофельная с рыбой. Несложное в приготовлении блюдо - к вашему столу. Такая рыбная запеканка подойдет и для обычного ужина, и для праздничного.

 картофель, минтай, пангасиус, лук репчатый, масло растительное, майонез постный, зелень петрушки, соль, перец чёрный молотый, базилик
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка "по-царски"

Рыбная запеканка по этому рецепту готовится в духовой печи. Запеканка из рыбы содержит не только много белка и углеводов, но и витаминов, которыми богаты сладкий болгарский перец, лук и чеснок. Рыба получается очень вкусной, с ярким чесночным ароматом. Приятной готовки!

 филе рыбы, картофель, шампиньоны свежие, лук репчатый, перец болгарский, масло растительное, соль, масло сливочное, чеснок, мука пшеничная, сливки, сметана, соль...
 
Фото к рецепту: Рыбное суфле

Рыбное суфле удивит Вас нежным вкусом, пышной, воздушной текстурой и ароматом, который никого не оставит равнодушным! Готовится рыбные суфле быстро и просто!

 филе рыбы, лук репчатый, яйца, молоко, сливки, масло растительное, мука, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рисовая запеканка с рыбой и овощами

Замечательный обед или ужин для всей семьи - рисовая запеканка с рыбой и овощами. Рыбная запеканка получается очень вкусной и сытной, таким блюдом можно угодить всем членам семьи. Рыбная запеканка в духовке - популярное блюдо, но именно этот рецепт покорил меня и моих близких ещё много лет назад. Очень часто готовлю такую запеканку, и всегда получается бесподобно вкусно.

 филе рыбы, рис, лук репчатый, морковь, сметана, яйца, сыр твёрдый, масло растительное, лимон, специи, соль
 
Фото к рецепту: Запеченная рыба с картофелем, под майонезом

Быстрое блюдо из филе белой морской рыбы, запеченной с картофелем, под майонезом - отличный обед или ужин.

 рыба морская, картофель, сыр твёрдый, майонез, помидоры, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка

Для семейного ужина подойдет отличное блюдо из рыбы - рыбная запеканка, рецепт которой не требует недоступных ингредиентов и под силу даже неискушенным кулинарам. Вкусная рыбная запеканка - рецепт универсальный, так как использовать для нее можно любую рыбу (но, желательно, без костей). Кроме того, рыбная запеканка - рецепт сытного блюда, которое готовится не только с рыбой, но и с картофелем.

 картофель, филе рыбы, лук, масло растительное, сметана, томат-паста, перец чёрный молотый, перец красный молотый, соль, сахар, сухари панировочные, зелень
 
Фото к рецепту: Картофельная запеканка со скумбрией и сыром

Картошка и рыба, да ещё и под ароматной сырной корочкой, - идеальное сочетание, это невероятно вкусно. Приготовление картофельной запеканки со скумбрией и сыром займёт совсем немного вашего времени, но при этом результат понравится всей семье.

 картофель, скумбрия, сыр твёрдый, майонез, соль, перец чёрный молотый, масло растительное
 
Фото к рецепту: Картофельная запеканка с сёмгой

Картофельная запеканка с сёмгой, в сливочной заливке, - это вкусно, просто и очень полезно. Немного повозиться придётся разве что с картофелем, ведь перед запеканием его нужно отварить до полуготовности. Но зато в итоге вы получите замечательное блюдо - сытное, ароматное и очень вкусное!

 картофель, сёмга, сливки, сыр твёрдый, яйца, масло сливочное, зелень петрушки, орех мускатный, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рулет из рыбного фарша с яичной начинкой (в духовке)

Всем любителям рыбы и рыбных котлет придётся по вкусу этот нежный рулет из рыбного фарша с яичной начинкой и корочкой из желтка и панировочных сухариков. Блюдо готовится несложно, но способно украсить любой праздничный стол.

 филе рыбы, яйца, желток, лук репчатый, масло сливочное, сухари панировочные, масло растительное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Запеканка из цветной капусты и сёмги

Многие знают, что цветная капуста полезна. Предлагаю вам рецепт запеканки из цветной капусты и красной рыбы, которая получается не только полезной, но и очень вкусной. Сливочно-яичная заливка делает цветную капусту мягкой и сочной, а "королева рыб" сёмга придаёт блюду особый, неповторимый вкус.

 капуста цветная, сёмга, сливки, яйца, соль, орех мускатный, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Запеченный форшмак из телятины с сельдью

Запеканка из телятины с сельдью и картофелем. Очень нежная и приятная на вкус.

 телятина отварная, филе сельди, мука, лук, масло растительное, масло сливочное, картофель отварной, сметана, яйца, сыр твёрдый, соль, перец чёрный молотый, орех мускатный
 
Фото к рецепту: Макароны, запеченные с тунцом

Приятная на вкус запеканка, в которой есть все, что должно быть во вкусной и здоровой пище: немного домашнего творога, сметана, рыба. Используйте тунца, консервированного в собственном соку, а не в масле.

 макароны, масло оливковое, сельдерей черешковый, лук, тунец консервированный, творог, сметана, яйца, перец чёрный молотый, соль, масло сливочное, сухари молотые...
 
Фото к рецепту: Картофельная запеканка с лососем и зеленым горошком

Нежная картофельная запеканка с рыбой и горошком под сырной корочкой.

 картофель, пюре картофельное, соль, масло сливочное, яйца, перец чёрный молотый, орех мускатный, лосось, форель, горошек зелёный, сыр
 
Фото к рецепту: Картофельная запеканка с лососем

В сезон молодого картофеля обязательно попробуйте приготовить эту вкусную и ароматную запеканочку.

 картофель молодой, масло сливочное, лук-шалот, лосось, зелень укропа, яйца, молоко, сливки, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка со сливками

Нежная, сочная рыбная запеканка с мягким сливочным вкусом обязательно понравится любителям рыбы. Без особых сложностей у вас будет изысканный ужин.

 филе рыбы, лук-порей, сливки, масло сливочное, тимьян (чабрец, богородская трава), орех мускатный, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рыбные фрикадельки, запеченные с брокколи, в сливочном соусе

Нежные фрикадельки из рыбы в сливочном соусе с сыром прекрасно сочетаются с капустой брокколи. Брокколи предварительно отваривается, а затем запекается вместе с рыбными фрикадельками.

 фарш рыбный, лук репчатый, капуста брокколи, сухари панировочные, сливки, сыр твёрдый, масло сливочное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рисовый пирог со скумбрией

Интересный вариант рыбного пирога, в котором вместо теста используется рис. Рисовый пирог-запеканка с консервированной скумбрией - это сытно, вкусно и красиво!

 рис, яйца, масло сливочное, морковь, лук репчатый, соль, сахар, перец чёрный молотый, консервы рыбные, молоко, яйца, горчица, мука, масло сливочное, петрушка, укроп...
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка с горбушей и грибами (в мультиварке)

Сытная, нежная и ароматная рыбная запеканка с грибами и сыром. Благодаря тому, что весь процесс происходит в мультиварке, затраты времени на приготовление рыбной запеканки минимальны.

 горбуша, грибы, яйца, сыр твёрдый, соль, масло растительное
 
Фото к рецепту: Норвежская запеканка из макарон с белой рыбой

Норвегия - морская держава, и рыба на рынках страны в изобилии. Сытность норвежской запеканки из рыбы и макарон помогает пережить суровые зимы и затянувшееся межсезонье, когда организм особенно нуждается в согревающих калориях.

 макароны, филе рыбы, яйца, масло сливочное, мука пшеничная, молоко, сухари панировочные, соль, перец чёрный молотый, орех мускатный, зелень
 
Фото к рецепту: Картофель с сельдью по-фински

Очень простое и сытное блюдо с труднопроизносимым названием «калаллаатико». Я в этот рецепт внесла свои небольшие изменения. Добавила специи и, прежде чем запекать картофель в духовке, я его отварила почти до готовности. Тогда блюдо готовится быстрее.

 сельдь, картофель, лук репчатый, молоко, яйца, мука, масло растительное, специи, базилик, соль, перец чёрный молотый, зелень петрушки, зелень укропа
 
Фото к рецепту: Запечённая картошка со скумбрией и сыром

Картофель, запечённый со скумбрией и сыром, - блюдо простое, бюджетное, но очень вкусное и полезное, ведь скумбрия по своим качествам и свойствам совсем не уступает дорогой красной рыбе.

 картофель, скумбрия, сыр твёрдый, сметана, масло растительное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Запеканка из картофеля с рыбой

Не сложное, вкусное блюдо для ужина. Для праздничного варианта можно взять филе семги, тогда запеканка из картофеля с рыбой будет не только вкусной, но и красивой в разрезе. Я взяла филе минтая. Рыбы почти не видно, но хорошо чувствуется.

 картофель отварной, минтай, помидоры, лук репчатый, масло растительное, яйца, сливки, сыр твёрдый, соль, перец чёрный молотый, базилик, зелень петрушки
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка со шпинатом

Отличная рыбная запеканка из мелкой рыбешки станет настоящей сенсацией для ваших гостей! Вкусно, полезно и недорого!

 рыба мелкая, шпинат, сыр твёрдый, яйца, чеснок, сухари панировочные, масло оливковое, петрушка, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Запеканка с рыбой

Кефаль, запеченная с овощами, в сливочном соусе.

 кефаль, картофель, перец болгарский, помидоры, морковь, лук репчатый, шампиньоны, чеснок, сыр сулугуни, сливки, соус соевый, яйца, чеснок, кориандр, перец
 
Фото к рецепту: Треска по-поморски

Рецепт поморской кухни - треска, запеченная с картофелем и сыром. Сочная рыба, нежная сырная прослоечка и хрустящая картофельная корочка - это очень вкусно!

 треска, картофель, лук репчатый, сыр рикотта, зелень укропа, масло растительное, масло сливочное, соль, перец молотый
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка с тунцом

Воздушную и нежную рыбную запеканку с тунцом и рисом, приготовленную по этому рецепту, можно подать как горячую закуску или как самостоятельное блюдо.

 мука, яйца, сметана, майонез, сода, тунец, рис отварной, лук репчатый, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка

Оригинальная рыбная запеканка - рецепт из двух видов рыбы. Подается такая рыбная запеканка как холодная закуска.

 масло подсолнечное, лосось, филе трески, яйца, сметана, каперсы, перец зеленый, перец, соль, перец белый молотый, сметана, укроп, перец горошком
 
Фото к рецепту: Рыбная запеканка с грибами

Очень интересный рецепт рыбной запеканки с грибами. Рыбно-грибной фарш укладывается на слой картофеля и заливается сметанной заливкой со специями, все запекается в духовке и получается великолепное блюдо!

 филе рыбы, шампиньоны, лук репчатый, картофель, сметана, яйцо куриное, масло сливочное, соль, ягоды можжевеловые, перец чёрный, фенхель, тимьян (чабрец...
 
Фото к рецепту: Пирог из рыбы и картофеля

Пирогом это блюдо называется условно, за внешний вид, на самом же деле - это сытное комплексное блюдо из картофеля и рыбы, которое придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. Рыба запекается в сливочном соусе под картофельной шапкой.

 филе трески, филе трески, молоко, вода, лимон, лавровый лист, петрушка, пюре картофельное, масло сливочное, масло сливочное, мука, сок лимона свежевыжатый, петрушка...
 
Фото к рецепту: Запеканка из рыбы в яично-молочной заливке

Рыба, запечённая в яично-молочной заливке, - вкусное, достаточно лёгкое и сытное блюдо для ужина или обеда. Готовится такая запеканка просто - рыбное филе запекается с яйцами и молоком в духовке, и получается очень нежным и аппетитным. Такую рыбную запеканку можно подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо.

 хек, яйца, молоко, вода, мука, масло сливочное, соль
 

Источник

По всем вопросам обращаться в личку: Рецепты_Блюд

Рубрики:  Блюда из рыбы и морепродуктов
Блюда из овощей и грибов
запеканки
Метки:  


Процитировано 40 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится



эвглена56   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2020 г. 16:05 (ссылка)
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 13 Февраля 2020 г. 17:34ссылка
Рецепты_блюд
Готовьте на здоровье и с удовольствием! Мы стараемся для Вас!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Ella_123   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 22:14 (ссылка)
спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте