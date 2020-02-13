Замечательный обед или ужин для всей семьи - рисовая запеканка с рыбой и овощами. Рыбная запеканка получается очень вкусной и сытной, таким блюдом можно угодить всем членам семьи. Рыбная запеканка в духовке - популярное блюдо, но именно этот рецепт покорил меня и моих близких ещё много лет назад. Очень часто готовлю такую запеканку, и всегда получается бесподобно вкусно.

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