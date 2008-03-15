ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА НА ПРУД 2020

13 января 2020 * импровизация на прогулке верлибров на диктофон

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я пробовал и раньше экспериментируя импровизировать

верлибры и даже стихи в рифму на своих выступлениях публичных в ВГБИЛ

но зимой - у меня нет выбора во время прогулок как не импровизировать на диктофон

что бы не мерзли руки (и не обострялся бронхит и т.д.)

ф и л ь м

я сделал рисунок к каждому верлибру и назвал уже это фильмом

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на всякий случай https://my.mail.ru/video/embed/93383476757135878

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ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА НА ПРУД

___ 13 января 2020 ___

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говорят "первый блин комом"...

нет... не плохо началась первая прогулка

в 2020 году!

ну... только вышел из дома

да скверик прошел

ну и там где лавочка

и бомжи отдыхают

вполне приличный господин