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Выбрана рубрика Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ).


Другие рубрики в этом дневнике: Чашка кофе (мысли вслух)(506), Фотография(150), Фарфор(14), Утренняя газета (новости)(252), Украшения(17), Уголок по интересам(345), Творчество душевнобольных(27), Скульптура(34), Сказки, фольклор, предания(28), Рассказы моряков. (путешествия)(14), Происшествия(24), Наше творчество(402), Наблюдения(170), Музыка(116), Мудрости(108), История и мифология(92), Живопись, графика(1065), Добрый юмор(63), Великий кинематограф(147), Арт Брют, Примитивизм(123), Авторские произведения(345), Nostalgy(52)
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Парадокс * люблю парадоксы - потому открываю почту и читаю...

Дневник
Среда, 29 Января 2020 г. 21:52 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

 

Парадокс.


WQHNP9jOgaE (600x600, 338Kb)
 
Парадокс нашего времени состоит в том, что наши автострады становятся шире, а мышление уже; наши здания вытягиваются вверх, быстрее, чем когда-либо, а терпение сокращается; мы тратим больше, а имеем меньше; мы покупаем больше вещей, но меньше ими пользуемся. (продолжение ниже - ЮК)
.
 
 
НЕ ПЛОХИЕ АФОРИЗМЫ
НО НАПРАСНОЕ УНЫНИЕ
=========================
это стенания богатых
 
мысл-едущих-в-трамвае (700x532, 285Kb)
 
Косаговский * мысли едущих в трамвае
 
 
речь как бы идет о человечестве
и как бы от имени зоркого человека
 
но тут две ошибки
 
речь идет о заблудших богачах
а их мало - в мире больше нуждающихся...
 
и речь идет не от человека
- а от заблудшего человека
в погоне за богатством
 
надо понимать основное
добавлю свой афоризм:
 
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Живопись, графика
Наблюдения
Мудрости
Авторские произведения

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трек и видео * ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА НА ПРУД 13 января 2020

Дневник
Вторник, 14 Января 2020 г. 20:59 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора
ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА НА ПРУД 2020
13 января 2020 * импровизация на прогулке верлибров на диктофон
***
я пробовал и раньше экспериментируя  импровизировать
верлибры и даже стихи в рифму на своих выступлениях публичных в ВГБИЛ
но зимой - у меня нет выбора во время прогулок как не импровизировать на диктофон
что бы не мерзли руки (и не обострялся бронхит и т.д.) 
 
ф и л ь м 
 я сделал рисунок к каждому верлибру и назвал уже это фильмом
 
 
-=-
ПЕРВАЯ-ПРОГУЛКА---фильм--200 (700x425, 186Kb)
 
-=-
на всякий случай
-=-
 
ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА НА ПРУД
___ 13  января 2020 ___
 
 
 
1
 
 
говорят "первый блин комом"...
нет... не плохо началась первая прогулка
в 2020 году!
ну... только вышел из дома
да скверик прошел
ну и там где лавочка
и бомжи отдыхают
вполне приличный господин
меня подозвал к себе,..
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Живопись, графика
Авторские произведения
Великий кинематограф

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истинный ЧАНЬ или дзен

Дневник
Пятница, 03 Января 2020 г. 03:08 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора
.ЧАНЬ-ДЗЕН (249x222, 11Kb)
 
В КИТАЕ ОТКУДА ПРИШЕЛ ДЗЕН
В ЯПОНИЮ - ЕГО ИМЯ ЧАНЬ
======================
 
чаннь-цветок (700x525, 44Kb)
 
 
 
истинный ЧАНЬ или дзен
- не может быть
по инструкции и по наставлениям
он сам вырастает в сердце
стоит лишь только его настроить на искренность
 
 
-=-
 
 
_________ НАПИСАНО ПО ПОВОДУ _________
 
 
Дзен

Изучающие Путь! Не ищите ничего в письменах, не изнуряйте свою психику непосильной внутренней работой, не вдыхайте без пользы холодный воздух. Гораздо Читать далее

Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Живопись, графика
Наблюдения
Мудрости

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Новый Год в компании гениев, переодетых джентльменами

Дневник
Четверг, 02 Января 2020 г. 01:11 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

1 (699x425, 193Kb)

https://www.youtube.com/embed/d5KI6_h3mvM

 

2 (699x425, 194Kb)

https://www.youtube.com/embed/n_vuozzdyTA

-=-

Elena Koss ФЕЙСБУК

https://www.facebook.com/yuri.kossagovsky

Новый Год в компании гениев, переодетых джентльменами, в музее Рондизма Юрия Косаговского 🍾

ÐÐ° Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð½Ð°Ñ…Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÑŒÑÑ: Ð»ÑŽÐ´Ð¸ ÑÐ¸Ð´ÑÑ‚, ÑÑ‚Ð¾Ð» Ð¸ Ð² Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¸

Голубая комната Музея Рондизма

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Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Живопись, графика

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только сделал Новый Фильм * РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЛЕТЫ В ЗВЕЗДНЫЕ ДАЛИ

Дневник
Понедельник, 30 Декабря 2019 г. 21:51 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ полеты в звездные ДАЛИ 
* Film M Rondizm TV 
ТЕКСТ РИСУНКИ МУЗЫКА - АВТОРА
 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ-полеты-в-звездные-ДАЛИ-200 (700x447, 197Kb)
 
 
смотреть в журнале на малом экране
 
Читать далее...
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Живопись, графика
Музыка
Великий кинематограф

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СТИХИ на Новый ГОД * 2020 * ОТКРЫТКА

Дневник
Воскресенье, 29 Декабря 2019 г. 15:13 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора
2020-2 (273x700, 155Kb)  2020-3 (273x700, 155Kb)  
 
НА ГОД БЕЛОЙ КРЫСЫ 2020
***=======*======*=====*=====*======***
 
 
хотелось бы сказать что - наконец-то!
но стоит ли нам обижать другие знаки?
Змею... Дракона... Обезьяны забияки...
но это я желал - от чувств сердечных!
 
Год мудрой Крысы Белой!
которая ведь родственник слона!
она эволюционно так умело
развивалась - она почти неуязвима... 
да и почти что не видна!
 
покинув мудро дикие леса
она к цивилизации примкнула
и вместе с человеком многие века
да без нее бы цивилизация заснула! 
 
мы восхищаемся невольно думая о ней
(а чувства все всегда взаимны!)
ну что же жить от этого конечно веселей
и будет настроение милей
и улыбнется год улыбкой миловидной!
 
 
-=-
_____________ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ ______________
можно распечатать на цветном принтере и дарить друзьям
 
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Живопись, графика

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трек и видео * РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЛЕТЫ в Звездные Дивные ДАЛИ * 26.12.2019

Дневник
Суббота, 28 Декабря 2019 г. 08:19 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

.

https://www.youtube.com/embed/t02HqD1yTO8

на всякий случай

В РИФМУ О ПОЭЗИИ
 
 
НА День Рождения АЛИСЫ
===*=== Косаговской ===*===
 
 
чудесным днем она явилась в свет
и в честь ее стихи писались
и даже фильм в котором рисовалась
уж не в пеленках -
в платье будто сколько -то ей лет!
 
и все сбылось - она танцует...
рисует музицирует со мной
импровизирует на тему на любую
и в фильмах ассистент конечно мой
 
и зритель улыбается смеется!
приятно что мы радость для людей творим...
и ею восхищаться только хочется
когда мы в фильме среди звезд летим...
 
 
-=-
 
рисовали-с-Алисой (559x363, 122Kb)
 
на днях рисовали с Алисой в зеркало - кто больше успеет - наш первый опыт...
 
1НЕПОНЯТНИМУС (700x391, 205Kb)
 
наш совместный фильм  https://www.youtube.com/embed/MoFQWGa_nsY
 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЛЕТЫ
В ЗВЕЗДНЫЕ ДИВНЫЕ ДАЛИ
=========== 26.12.2019 =============

 
Рождественский-Полет (700x525, 417Kb)
 
 
как странно...  накануне Рождества
всегда в груди какое-то томленье
мы ожидаем вечно что-то - но пока
нет ничего вокруг... все скучные виденья
 
но что это за шорох звезд?
иду к окну - нет только показалось...
но сердце на чеку - характер мой не прост
и я прислушиваюсь... прислушиваюсь малость...
 
вот и полет.. а мой Пегас?
где спутница Алиса?

 

Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Живопись, графика
Великий кинематограф

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Леонид Филатов * стихи * Муха

Дневник
Пятница, 27 Декабря 2019 г. 01:48 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

.МУХА

муха (700x525, 112Kb)

Ю. Косаговский * муха

 

Леонид Филатов

***
 
 
Вот начало фильма. Дождь
идет.
Муха вдоль по улице идет.
Крупный план. Усталый профиль
Мухи.
Ей за тридцать лет. Она не
в духе.
 
В том, как она курит
и острит,
Чувствуется скепсис и гастрит.
Дальше в фильме вот что
происходит:
Муха в луже денежку
находит.
 
Магазин. Изделья из фаянса.
Еле слышный запах
декаданса.
За прилавком — грустный
продавец.
Неврастеник. Умница. Вдовец.
 
В том, как он берет у вас
червонец,
Чувствуется Чехов и
Чюрленис.
Просмотрев предложенный
товар,
Муха выбирает самовар.
 
Продолженье фильма в том же духе.
Муха дома. Мы в гостях у
Мухи.
Том Хемингуэя. Бюст
Вольтера.
Сиротливый привкус
адюльтера.
 
Тонкая французская игра:
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Живопись, графика

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Ахмадулина * ОПИСАНИЕ ОБЕДА * лучшее ее стихотворение!!! при некоторой глубокой неуверенности

Дневник
Четверг, 26 Декабря 2019 г. 11:53 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора
-=- Белла Ахмадулина -=-
 
описание обеда
 
Как долго я не высыпалась,
писала медленно, да зря.
Прощай, моя высокопарность!
Привет, любезные друзья!
 
Да здравствует любовь и легкость!
А то всю ночь в дыму сижу,
и тяжко тащится мой локоть,
строку влача, словно баржу.
 
(отрывок ... полностью ниже)
 
ОХ... ПРЕКРАСНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ БЕЛЛЫ
ОБ ОБЕДЕ У ЛИТЕРАУРОВЕДА И ЕГО ЖЕНЫ
===== при глубокой внутренней неуверенности =====
 
С‡Р°РµРїРёС‚Рµ-РѕР±РµРґР°-РїРѕ-Р‘РµР»Р»Рµ-РђС…Рј (700x600, 274Kb)
 
 
 
я думал сначала кратко отделаться 
в комментарии в фейсбуке:
 
                     ХОРОША БЫЛА БЕЛЛА
и в этом и была ее беда - все ее мысли вертелись вокруг себя...
 
но читая дальше попалось "Описание обеда"
и это ее лучшее стихотворение!!!
 
лучшее описание жизненной ситуации!
и лучшее описание самой себя - ее автопортрет!
 
так живо передана эта гнетущая ситуация 
когда говорят о литературе слова
далекие от литературы
 
хотя имеют дипломы специалистов литературы
как яркие свидетельства
своей далекости от нее
- именно по этой же причине
по причине удостоверения
 
не может быть удостоверений
что ты крестился и потому
можешь идти к богу
- всякая тварь от бога
и может к нему идти без удостоверений
 
всякая тварь от природы
 а поэзия явление природы
- и все свободны обращаться к ней
сочиняя или читая и впитывая...
 
прекрасна передана гнусная обстановка 
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Живопись, графика
Наблюдения

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ВОКРУГ МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ * жизненные события и факты в предыстории Патриарших прудов которые изобразил Михаил Булгаков

Дневник
Среда, 25 Декабря 2019 г. 15:05 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора
АХ ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ИЗ КАКОГО СОРА РАСТУТ СТИХИ
 НЕ СОГЛАШУСЬ С АХМАТОВОЙ ЧТО ИЗ СОРА РАСТУТ СТИХИ  - РАСТУТ ИЗ ЖИЗНИ
======== некоторые события вокруг булгаковских Патриарщих Прудов =======
 
Мастер-и-Маргарита-ЮК-1- (700x698, 400Kb)
 
Косаговский * рисунок к "Мастеру и Маргарите"
 
и сора никакого нет - ну бывают ошибки 
которые исправляют разумные люди... 
но конечно же произведение искусства 
возвышается над жизнью осмыслением ее 
- действительно не столь значительные события 
вокруг Патриарших прудов выросли в романе 
Булгакова "Мастер и Маргарита" в гениальный 
сплав... 
а что же было тогда вокруг жизни Булгакова?  
- что было поводом?... - что-то мельком мелькнуло 
пока я читал материал который даю...

-=- 

 

Тайны Патриарших прудов

 

p1040799-5

Трудно найти в Москве место, которое было бы связано с нечистой силой больше, чем Патриаршая слобода. В средние века эту местность называли Козьими болотами. Все теперь думают, что это потому, что там паслись козы. Однако козы тут не причем. Дело не в козах, а в кознях – тех кознях, которые чинила нечистая сила обитателям этих мест…

В самой глубокой древности, когда Москва не была еще Москвой, на этом месте топили свои жертвы жрецы древнего

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Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Живопись, графика

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когда поэт в рифму говорит о поэзии ... * АХМАТОВА КОНЕЧНО ВТОРИТ ПУШКИНУ

Дневник
Понедельник, 23 Декабря 2019 г. 23:58 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

 

АХМАТОВА КОНЕЧНО ВТОРИТ ПУШКИНУ

И СЛЕДУЕТ ЗА НИМ

 

Пушкин-Домик-в-Коломне (700x401, 271Kb)

https://www.youtube.com/embed/AZcqo6u6RYE

 в предисловии поэмы "Домик в Коломне" Пушкин зная что у него в руках сильный козырь весьма занятный (сюжет любовный с переодеванием и маскарадом жениха под служанку) - нахально начал рассуждать о литературе - это весьма неожиданное начало...

четырехстопный ямб мне надоел
им пишет всякий мальчику в забаву
пора б его оставить ... я б хотел
давным давно приняться за октаву
 
или
 
ведь рифмы разные со мной живут
- две придут сами 
третью приведут
 
или 
 
... к чему скажите*?
ведь и так мы голы
отныне в рифмы буду брать глаголы
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Великий кинематограф

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МАРИЕНГОФ ПИШЕТ О ЕСЕНИНЕ * Роман без вранья

Дневник
Воскресенье, 22 Декабря 2019 г. 23:35 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

МАРИЕНГОФ ПИШЕТ О ЕСЕНИНЕ

 

     читаешь и становится и скверно и скучно и у меня отнимают поэзию и величайшего поэта - "большое видится на расстоянии" (Есенин кажется) - и все равно хочется вспоминать и думать и комментировать... да... вот те друзья что у локтя - видят друг друга искаженно и фрагментарно...

ЮК

______________________

 

 
В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа, набивавшая залы литературных вечеров, литературных кафе и клубов. Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни. 
 
 
Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он, впервые в стихотворной форме, воскликнул:
 
 
"Плюйся, ветер, охапками листьев, Я такой же, как ты, хулиган".   Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала: «Хулигана».  Тогда совершенно трезво и холодно — умом он решил, что это его дорога, его «рубашка».
 
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Утренняя газета (новости)
История и мифология

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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ * на вечере Георгия Костаки

Дневник
Воскресенье, 22 Декабря 2019 г. 19:01 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

мое выступление на вечере Георгия Костаки

 

юк-на-вечечре-костаки-стихи (700x406, 149Kb)

https://www.youtube.com/embed/6KWOhZ5rVlY

2-я редакция

на всякий случай еще

https://my.mail.ru/video/embed/93383476757135861

ЮК-стихи-на-вечере-КОСТАКИ-в-Третьяковке-ориг (700x417, 184Kb)

https://www.youtube.com/embed/w93IjFep31A

оригинал - (неразборчиво)


-=- СТИХИ О ГЕОРГИИ КОСТАКИ -=-
 

Я собрался одеть бы фрак...
Но нет его у меня в гардеробе
Я собрался смокинг одеть
Нет - я не чудак! 
- это что-то близкое вроде...


Пригласила Наталья дочка Костаки
А к нему надо всякие уважения знаки!
.
Улетела эпоха - а имя осталось!
Надо бы осознать эту малость:

Как это какой-то там грек
Вовсе не житель СССР
В области культуры
остался из немногих всех?
Как удивительный пример?!

А ценилось в ту эпоху в культуре
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Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Живопись, графика
Наблюдения

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трек и видео * ПОЭТИКО-музыкальный ВЕЧЕР на ДР ЮК 2019 * M Rondizm TV

Дневник
Суббота, 21 Декабря 2019 г. 23:13 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

параллельно на ливджернал https://y-kosagovsky.livejournal.com/1342521.html

весь-фильм (700x461, 605Kb)

https://www.youtube.com/embed/9Facd81nc5s

-=- весь фильм -=-
Музей Рондизма 2019 - чествование  Дня Рождения
его основателя
Юрия Косаговского

- литературно-музыкальные импровизации на фортепьяно
и других инструментах шутки рассказы шутки тосты и т.д.
-=- по частям -=-
 
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)
Живопись, графика
Музыка
Великий кинематограф

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стихотворение Пушкина "я вас любил" и вариация Бродского

Дневник
Суббота, 21 Декабря 2019 г. 16:57 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

автор дневника где я взял  этот материал обронил фразу "конечно барышни любят хулиганов а не романтиков"... - ну да... они сострадают тому кто в зоне опасности и его хочется спасти... но...

.
 
 
КОНЕЧНО БАРЫШНИ ЛЮБЯТ 
РОМАНТИКОВ А НЕ ХУЛИГАНОВ
=========================
стихотворение Пушкина "я вас любил" и вариация Бродского
 
 
24 (700x547, 28Kb)
 
 
другое дело что хулиганы
часто бывают романтиками 
- как Есенин...
 
"О! Александр ты был повеса
как я сегодня хулиган..."
 
повеса был Пушкин - поддавшись бесконтрольности
лицейской жизни - да и это было заблуждением века
волочиться за дамой...
 
и все-таки он больше волочился за поэзией
 а дамы попадались в жизни как цветы на поляне
 
стихи Пушкина - о сожалении
о том что прошло
- но чувство было светлым
нежным и благородным
 
как всегда когда любит достойный человек
а поэт конечно всегда существо достойное
 
Бродиский написал вариацию
на стихи Пушкина
- и кроме раздражения 
иронии и злобной шуточки
на отказ женщины сближаться и целоваться
- в них ничего нет...
 
не интересно... а когда он говорит
что "плавились пломбы"  от жажды поцелуя
то мы понимаем женщина поступила правильно
- поэт и не любил (кто любит не говорит про "пломбы")
 
но напрасно поэт сердится что ему отказывают
- давно надо понимать что если женщина
не отвечает взаимностью
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Чашка кофе (мысли вслух)

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трек и видео * к моему Дню Рождения * 2019

Дневник
Вторник, 17 Декабря 2019 г. 14:38 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора
КАК Косаговский взял урок у  ВРУБЕЛЯ * стихи * Film Muzeum Rondizm TV
 
КАК-Я-взял-урок-у-ВРУБЕЛЯ-обложка-200 (700x402, 211Kb)
 
 


 

ВРУБЕЛЬ учитель-ученик КОСАГОВСКИЙ * Film Muzeum Rondizm TV

 

ВРУБЕЛЬ-КОСАГОВСКИЙ (700x414, 137Kb)
 

 

https://www.youtube.com/embed/zwUTAaAAjIs

https://my.mail.ru/video/embed/93383476757135845

 

-=-

 

Боннар-Ван-Гог--Косаговский-Матисс * Film Muzeum Rondizm TV

 

БОНАР-МАТИСС-КОСАГОВСКИЙ-сопоставление-200 (700x403, 262Kb)

 

[url]https://www.youtube.com/embed/6bNWiUJ6nnU[/url]

 ===

 

__________ АУДИО КОМУ НЕКОГДА СМОТРЕТЬ НО ЕСТЬ ВРЕМЯ СЛУШАТЬ _____________

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Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Живопись, графика
Наше творчество
Музыка
Авторские произведения
Великий кинематограф

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трек и видео * НЕУДАЧНЫЕ жены - удачные ОТКРЫТИЯ * Film Muzeum Rondizm TV

Дневник
Понедельник, 16 Декабря 2019 г. 22:22 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

 

НЕУДАЧНЫЕ-жены-и-удачные-ОТКРЫТИЯ-150 (700x397, 111Kb)

 

НЕУДАЧНЫЕ жены - удачные ОТКРЫТИЯ * Film Muzeum Rondizm TV
на всякий случай

 

ТРИ НЕУДАЧНЫЕ ЖЕНЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОКАЗАЛИСЬ - ВЕЛИКИМИ ОТКРЫТИЯМИ 

 - КОЛУМБ - МОИСЕЙ- ЦИОЛКОВСКИЙ  ... и т.д.

 

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прочел статью и рассмеялся...
и покороче изложить решил
тремя историями мир наш озарялся
забавно... 
 
1
 
итак Колумб на свете жил...
 
жена его была Фелиппа
он от нее так скрылся что б никто не знал:
Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Добрый юмор
Наше творчество
Великий кинематограф

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трек и видео * стихи на прогулке * НАДОЕЛ встречный ВЕТЕР * Muzeum Rondizm TV

Дневник
Вторник, 03 Декабря 2019 г. 04:28 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

КАК надоел встречный ВЕТЕР


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https://www.youtube.com/embed/EufzyswaLlk

 

-=-

как же мне надоел  встречный ветер!
вот решил я на лавку присесть спиною к нему...
что бы о нем написать...
===== верлибры - импровизации на диктофон чтобы не мерзли руки писать =====
прогулка на речку 2 декабря 1019
 
 

РљРђРљ-РќРђР”РћР•Р›-Р’РЎРўР Р•Р§РќР«Р™-Р’Р•РўР•Р -РЅР°-СЂРµС‡РєСѓ-РґРµРєР°Р±СЂСЊ (700x600, 192Kb)
 
1
 
 
прилег на траву
хотя она слегка
на миллиметр что ли
покрыта снежными какими-то
частичками
- но я выбрал траву 
которая вертикально стояла
и поэтому на ней мало снега
и прилег я чтобы записать
такую мысль...  высказать...
 
... что удивительные утки!
такой холод ...
ну и стало быть ледяная вода
а они спокойно стоят себе на берегу
или плавают!
какая изумительная оснащенность!
какая отточенность природы
у этих маленьких шедевров!
 
 
2
 
 
не выдержал - подошел
к серым травам высоким
у них на кончиках 
пушистые такие колокольчики висят
я пощупал пальцами:
 

 

Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Живопись, графика

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Мицуки Кояма * следы от звезд -=- Косаговский * танец Земли

Дневник
Понедельник, 02 Декабря 2019 г. 10:15 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

Мицуки Кояма

(Mitsuki Koyama) — талантливый 22-летний фотограф-самоучка 
и студент из префектуры Айти. Он специализируется главным 
образом на снимках с длинной выдержкой

 

 

 

 

следы от звезд

 

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Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Фотография

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*** я встретил человека на пути

Дневник
Пятница, 29 Ноября 2019 г. 15:22 + в цитатник
ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ (Парижское_кафе) все записи автора

из фейсбука

https://www.facebook.com/yuri.kossagovsky/posts/10215715441459434

Потоскуев-небо (393x700, 658Kb)

 
-=- Виктору Потоскуеву -=-
***
 
 
я встретил человека на пути
неуловимого как ветер...
и что б могло произойти
если б случайно бы не встретил?
.
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Рубрики:  Слепой дождь (ПРОЗА и СТИХИ)
Фотография

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