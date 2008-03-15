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Парадокс * люблю парадоксы - потому открываю почту и читаю...
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Дневник
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Парадокс.
Парадокс нашего времени состоит в том, что наши автострады становятся шире, а мышление уже; наши здания вытягиваются вверх, быстрее, чем когда-либо, а терпение сокращается; мы тратим больше, а имеем меньше; мы покупаем больше вещей, но меньше ими пользуемся. (продолжение ниже - ЮК)
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НЕ ПЛОХИЕ АФОРИЗМЫ
НО НАПРАСНОЕ УНЫНИЕ
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это стенания богатых
Косаговский * мысли едущих в трамвае
речь как бы идет о человечестве
и как бы от имени зоркого человека
но тут две ошибки
речь идет о заблудших богачах
а их мало - в мире больше нуждающихся...
и речь идет не от человека
- а от заблудшего человека
в погоне за богатством
надо понимать основное
добавлю свой афоризм:
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Метки: Парадокс * люблю парадоксы НЕ ПЛОХИЕ АФОРИЗМЫ НО НАПРАСНОЕ УНЫНИЕ это стенания богатых Косаговский * мысли едущих в трамвае -=-
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трек и видео * ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА НА ПРУД 13 января 2020
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Дневник
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Метки: импровизация стихов косаговский импровизация велибров косаговский стихи на прогулке авторское кино косаговский
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истинный ЧАНЬ или дзен
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Дневник
Изучающие Путь! Не ищите ничего в письменах, не изнуряйте свою психику непосильной внутренней работой, не вдыхайте без пользы холодный воздух. Гораздо Читать далее
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Метки: истинный ЧАНЬ или дзен
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Новый Год в компании гениев, переодетых джентльменами
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Дневник
https://www.youtube.com/embed/d5KI6_h3mvM
https://www.youtube.com/embed/n_vuozzdyTA
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https://www.facebook.com/yuri.kossagovsky
Новый Год в компании гениев, переодетых джентльменами, в музее Рондизма Юрия Косаговского 🍾
Голубая комната Музея Рондизма
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Метки: Новый Год в компании гениев переодетых джентльменами Музей Рондизма Новый Год
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только сделал Новый Фильм * РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЛЕТЫ В ЗВЕЗДНЫЕ ДАЛИ
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Дневник
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Метки: только сделал Новый Фильм * РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЛЕТЫ В ЗВЕЗДНЫЕ ДАЛИ
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СТИХИ на Новый ГОД * 2020 * ОТКРЫТКА
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Дневник
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Метки: СТИХИ на Новый ГОД * 2020 * ОТКРЫТКА ГОД Белой Мыши* 2020 * ОТКРЫТКА ГОД Крысы 2020 * ОТКРЫТКА
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трек и видео * РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЛЕТЫ в Звездные Дивные ДАЛИ * 26.12.2019
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Дневник
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https://www.youtube.com/embed/t02HqD1yTO8
на всякий случай
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Метки: трек и видео * РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЛЕТЫ ПОЛЕТЫ в Звездные Дивные ДАЛИ * 26.12.2019
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Леонид Филатов * стихи * Муха
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Дневник
.МУХА
Ю. Косаговский * муха
Леонид Филатов
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Метки: фильмэ Филатов * стихи * Муха
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Ахмадулина * ОПИСАНИЕ ОБЕДА * лучшее ее стихотворение!!! при некоторой глубокой неуверенности
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Дневник
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Метки: Ахмадулина ОПИСАНИЕ ОБЕДА стихотворение Ахмадулина при некоторой неуверенности
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ВОКРУГ МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ * жизненные события и факты в предыстории Патриарших прудов которые изобразил Михаил Булгаков
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Дневник
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Тайны Патриарших прудов
Трудно найти в Москве место, которое было бы связано с нечистой силой больше, чем Патриаршая слобода. В средние века эту местность называли Козьими болотами. Все теперь думают, что это потому, что там паслись козы. Однако козы тут не причем. Дело не в козах, а в кознях – тех кознях, которые чинила нечистая сила обитателям этих мест…
В самой глубокой древности, когда Москва не была еще Москвой, на этом месте топили свои жертвы жрецы древнего
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Метки: предыстории Патриарших прудов ВОКРУГ МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ
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когда поэт в рифму говорит о поэзии ... * АХМАТОВА КОНЕЧНО ВТОРИТ ПУШКИНУ
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Дневник
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АХМАТОВА КОНЕЧНО ВТОРИТ ПУШКИНУ
И СЛЕДУЕТ ЗА НИМ
https://www.youtube.com/embed/AZcqo6u6RYE
в предисловии поэмы "Домик в Коломне" Пушкин зная что у него в руках сильный козырь весьма занятный (сюжет любовный с переодеванием и маскарадом жениха под служанку) - нахально начал рассуждать о литературе - это весьма неожиданное начало...
четырехстопный ямб мне надоел
им пишет всякий мальчику в забаву
пора б его оставить ... я б хотел
давным давно приняться за октаву
или
ведь рифмы разные со мной живут
- две придут сами
третью приведут
или
... к чему скажите*?
ведь и так мы голы
отныне в рифмы буду брать глаголы
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Метки: Пушкин в рифму говорит о поэзии Ахматова в рифму говорит о поэзии
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МАРИЕНГОФ ПИШЕТ О ЕСЕНИНЕ * Роман без вранья
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Дневник
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МАРИЕНГОФ ПИШЕТ О ЕСЕНИНЕ
читаешь и становится и скверно и скучно и у меня отнимают поэзию и величайшего поэта - "большое видится на расстоянии" (Есенин кажется) - и все равно хочется вспоминать и думать и комментировать... да... вот те друзья что у локтя - видят друг друга искаженно и фрагментарно...
ЮК
______________________
В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа, набивавшая залы литературных вечеров, литературных кафе и клубов. Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни.
Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он, впервые в стихотворной форме, воскликнул:
"Плюйся, ветер, охапками листьев, Я такой же, как ты, хулиган". Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала: «Хулигана». Тогда совершенно трезво и холодно — умом он решил, что это его дорога, его «рубашка».
…. Читать далее
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Метки: МАРИЕНГОФ О ЕСЕНИНЕ Роман без вранья
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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ * на вечере Георгия Костаки
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Дневник
мое выступление на вечере Георгия Костаки
https://www.youtube.com/embed/6KWOhZ5rVlY
2-я редакция
на всякий случай еще
https://my.mail.ru/video/embed/93383476757135861
https://www.youtube.com/embed/w93IjFep31A
оригинал - (неразборчиво)
-=- СТИХИ О ГЕОРГИИ КОСТАКИ -=-
Пригласила Наталья дочка Костаки
А к нему надо всякие уважения знаки!
.
Улетела эпоха - а имя осталось!
Надо бы осознать эту малость:
Как это какой-то там грек
Вовсе не житель СССР
В области культуры
остался из немногих всех?
Как удивительный пример?!
А ценилось в ту эпоху в культуре
Читать далее
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Метки: ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ вечер Георгия Костаки ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ Косаговский ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ Георгий Костаки Костаки крупнейшее собрание русского авангарда
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трек и видео * ПОЭТИКО-музыкальный ВЕЧЕР на ДР ЮК 2019 * M Rondizm TV
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Дневник
параллельно на ливджернал https://y-kosagovsky.livejournal.com/1342521.html
https://www.youtube.com/embed/9Facd81nc5s
-=- весь фильм -=-
Музей Рондизма 2019 - чествование Дня Рождения
его основателя
Юрия Косаговского
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Метки: трек и видео * ПОЭТИКО-музыкальный ВЕЧЕР ВЕЧЕР на ДР ЮК 2019 * M Rondizm TV
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стихотворение Пушкина "я вас любил" и вариация Бродского
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Дневник
автор дневника где я взял этот материал обронил фразу "конечно барышни любят хулиганов а не романтиков"... - ну да... они сострадают тому кто в зоне опасности и его хочется спасти... но...
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Метки: Пушкина я вас любил и вариация Бродского
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трек и видео * к моему Дню Рождения * 2019
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Дневник
ВРУБЕЛЬ учитель-ученик КОСАГОВСКИЙ * Film Muzeum Rondizm TV
https://www.youtube.com/embed/zwUTAaAAjIs
https://my.mail.ru/video/embed/93383476757135845
-=-
Боннар-Ван-Гог--Косаговский-Матисс * Film Muzeum Rondizm TV
[url]https://www.youtube.com/embed/6bNWiUJ6nnU[/url]
===
__________ АУДИО КОМУ НЕКОГДА СМОТРЕТЬ НО ЕСТЬ ВРЕМЯ СЛУШАТЬ _____________
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Метки: Боннар-Ван-Гог--Косаговский-Матисс * Film Muzeum Rondizm TV КАК Косаговский взял урок у ВРУБЕЛЯ ВРУБЕЛЬ учитель-ученик КОСАГОВСКИЙ Косаговский урок ВРУБЕЛЯ стихи
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трек и видео * НЕУДАЧНЫЕ жены - удачные ОТКРЫТИЯ * Film Muzeum Rondizm TV
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Дневник
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НЕУДАЧНЫЕ жены - удачные ОТКРЫТИЯ * Film Muzeum Rondizm TV
на всякий случай
ТРИ НЕУДАЧНЫЕ ЖЕНЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОКАЗАЛИСЬ - ВЕЛИКИМИ ОТКРЫТИЯМИ
- КОЛУМБ - МОИСЕЙ- ЦИОЛКОВСКИЙ ... и т.д.
прочел статью и рассмеялся...
и покороче изложить решил
тремя историями мир наш озарялся
забавно...
1
итак Колумб на свете жил...
жена его была Фелиппа
он от нее так скрылся что б никто не знал:
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Метки: ужасная жена моисея ужасная жена колумба ужасная жена циолковского ужасная жена скоарата косаговский о тяжелых женах трек и видео * неудачные жены но... неудачные жены удачные открытия
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трек и видео * стихи на прогулке * НАДОЕЛ встречный ВЕТЕР * Muzeum Rondizm TV
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Дневник
КАК надоел встречный ВЕТЕР
https://www.youtube.com/embed/EufzyswaLlk
-=-
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Метки: трек и видео * стихи на прогулке * НАДОЕЛ встречный ВЕТЕР * Muzeum Rondizm TV Косаговский импровизация верлибров
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Мицуки Кояма * следы от звезд -=- Косаговский * танец Земли
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Дневник
Мицуки Кояма
следы от звезд
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Метки: Мицуки Кояма * следы от звезд -=- Косаговский * танец Земли
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*** я встретил человека на пути
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Дневник
https://www.facebook.com/yuri.kossagovsky/posts/10215715441459434
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Метки: ЮК *** я встретил человека на пути